تركيا تخطو خطوات جديدة نحو تعزيز مكانتها العالمية كمركز للسياحة الصحية

تتجه صناعة السياحة الصحية أو العلاجية في تركيا نحو إنجازات جديدة مع تعزيز البلاد مكانتها كقبلة عالمية في هذا النوع من السياحة عالمياً وعربياً.

فوفقاً لرئيس الجمعية التركية للسياحة الصحية ثروت ترزيلر، تركيا من الدول الرائدة في السياحة الصحية، ومن المتوقع أن يجذب القطاع ما يزيد على 20 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.

وفي لقاء مع الأناضول، قال ترزيلر إن السياحة الصحية جذبت العام الماضي 4 مليارات دولار، وهو رقم قياسي.

وتوسعت السياحة الصحية في تركيا وأصبحت ملاذا للباحثين عن إجراء العمليات الجراحية أو التجميلية، إلى جانب توفر البنى التحتية الكاملة لكل ما له علاقة بالاستشفاء.

ويبلغ الدخل المستهدف للسياحة في تركيا لعام 2023، نحو 56 مليار دولار، بحسب ترزيلر، وزاد: "السياحة الصحية أحد أبرز القطاعات الأكثر انفتاحا على التنمية".

وأضاف: "تركيا تتمتع بسمعة عالمية مهمة في قطاع السياحة الصحية.. في نهاية 2019، سجلنا رقماً قياسياً في السياحة الصحية بإيرادات وصلت إلى 3 مليارات دولار".

وفي 2020، حدث انخفاض طفيف بسبب تفشي فيروس كورونا، "لكننا اختتمنا عام 2021 بتسجيل ارتفاع ملحوظ في إيرادات القطاع، وعام 2022 سجلنا رقما قياسيا على مستوى الإيرادات.. بدأنا بداية مبشّرة في عام 2023".

وتباطأ الطلب العالمي على السياحة الصحية في تركيا بالتزامن مع كارثة الزلزال التي ضربت جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح ترزيلر أن "الكارثة أثرت على حياة ملايين المواطنين والمقيمين في المنطقة، وأن هذا الواقع أثر بشكل سلبي على السياحة الصحية، واستمر هذا التأثير لمدة شهر، قبل أن يعود الزخم مجددا".

وتابع: "رغم التقدم المحقق على صعيد هذا النوع من السياحة، لكننا دائما نطمح إلى الأفضل.. من المهم اليوم تطوير الأنظمة المعتمدة في الدولة والمؤسسات الخاصة في قطاع السياحة الصحية".

وزاد: "القطاع يعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعام 2023، وتسجيل أرقام قياسية في السياحة الصحية".

والخطوات هي: زيادة الرقابة من المؤسسات الحكومية، ومنع المنافسة غير العادلة، ومنع إجراء عمليات زراعة الشعر من قبل أشخاص ليسوا أطباء، ودعم النظام الذي طوره اتحاد مصدري الخدمات وتفعيل العمل به ضمن المؤسسات المعتمدة وذات الصلة.

كذلك، تتضمن الخطوات تنظيم دورات لزراعة الشعر لصالح عمال الرعاية الصحية وفنيي التخدير، الذين يمكنهم العمل في مجال زراعة الشعر، والتأكد من أن وكالة التنمية السياحية تقدم المزيد من الدعم للسياحة الصحية.

وقال ترزيلر: "إذا ما اتخذت هذه الخطوات، فستزيد جودة الخدمات المقدمة في قطاع السياحة الصحية، وسيكون بإمكان القطاع جذب المزيد من السياح، وبالتالي تتربع تركيا على قائمة القطاع من ناحية الجودة والأسعار المناسبة".

وأشار إلى وجود أكثر من ألفي مركز لزراعة الشعر في تركيا، مطالبا بزيادة الرقابة على تلك المراكز والتحقق من الجودة المقدمة للزبائن، ومدى رضاهم عن الخدمات.

وشدد على "وجوب أن يكون لدى وزارة الصحة ومديريات الصحة سياسة واضحة وراسخة تجاه السياحة الصحية وجودة الخدمات".

كما لفت ترزيلر إلى أن اتحاد مصدري الخدمات وضع قائمة بأسماء المؤسسات والمراكز الصحية المعتمدة، وأن القائمة توفر للسياح الذين سيتلقون الخدمات الصحية معرفة ما إذا كانت المؤسسة التي سيذهبون إليها معتمدة أم لا.

وختم: "ينبغي للجميع دعم هذا النظام والعمل على تطويره.. إذا تمكنا من ضمان حصول السياح الأجانب على الخدمات في المؤسسات المعتمدة، فستزداد نسبة رضاهم ما سينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات".