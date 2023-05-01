عاصمة السياحة التركية تتجه لتحطيم رقم قياسي في أعداد الزوار

حطمت أنطاليا الرقم القياسي في عدد السياح القادمين إليها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019، استقبلت حينها مليونا و560 ألفا و862 زائر، فيما تتجه عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، إلى تحطيم رقم قياسي في عدد السياح.

ففي الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني - 28 أبريل/ نيسان 2023، استقبلت الولاية التركية مليونا و686 ألفا و284 سائحاً، لتتجاوز بذلك المستوى الذي كانت عليه عام 2019، أي قبل وباء كورونا.

وفي حديثه للأناضول، قال والي أنطاليا، أرسين يازيجي، إن المستجدات التي تشهدها الولاية على الصعيد السياحي، تبعث السرور والأمل بموسم أفضل لدى أصحاب القطاع.

وأضاف أن أنطاليا كانت قد وصلت إلى الذروة في استقبال السياح، عام 2019، مبيناً أنهم يتوقعون تحطيم الرقم القياسي هذا، بنهاية موسم العام الجاري.

وبحسب "يازيجي" فإن معدل الزوار القادمين إلى أنطاليا عبر الخطوط الجوية، تراوح منذ مطلع العام الجاري، بين 30 - 35 ألفا، فيما يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 40 - 45 ألفا خلال أيام نهاية الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن أنطاليا لوحدها استقبلت 15.5 مليون سائح أجنبي خلال عام 2019، أي قبل ظهور وباء كورونا، لتحطم بذلك الرقم القياسي على الإطلاق في هذا الخصوص.