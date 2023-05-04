4 سفن ترسو في "كوش أداسي" السياحية غربي تركيا

رست 4 سفن سياحية في ساحل منطقة كوش أداسي السياحية الشهيرة بولاية آيدن غربي تركيا، الخميس، وعلى متنها 8 آلاف و200 سائح.

وذكرت وكالة الأناضول أن السفن السياحية "MSC Splendia"(ترفع علم بنما)، و"Viking Star" (ترفع علم النرويج)، و"S.S Voyager" (ترفع علم جزر الباهاما)، و"Aida Blu" (ترفع علم بالاو)، رست في ميناء إيجة بورت على ساحل "كوش أداسي" (جزيرة كوش).

وأشار إلى نزول 8 آلاف و200 سائح من السفن لإجراء جولات سياحية حول معالم المنطقة والتسوق في محلاتها التجارية.

وقال مدير عام الميناء عزيز غونغور، إن 80 سفينة سياحية ستزور المنطقة خلال شهر مايو/أيار الجاري.