"برج الفتاة" في إسطنبول يستأنف استقبال زواره اعتباراً من 11 مايو

يستعد "برج الفتاة" (Kız Kulesi) قبالة ساحل أوسكودار في الشق الآسيوي من إسطنبول، لاستقبال زواره اعتباراً من 11 مايو/ أيار الجاري، وذلك عقب انتهاء أعمال ترميم واسعة فيه.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة والسياحة التركية، الاثنين، أن البرج التاريخي سيفتح أبوابه للزوار بعد توقّف دام قرابة عامين.

وأضاف البيان أن البرج خضع لأعمال ترميم واسعة وشاملة، بما فيها تعزيز مقاومته للزلازل.

وأوضح أن أعمال ترميم "برج الفتاة" جرت بإشراف لجنة علمية مكوّنة من كبار المختصين في هذا المجال.

ويُعتقد أن برج الفتاة، الواقع على جزيرة صغيرة على بعد 200 متر من الشاطئ، قد بُني عام 1110م في عهد الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنينوس، كهيكل خشبي محمي بجدار حجري، وتم تجديد المبنى ليعود إلى حالته الحالية في أواخر عشرينيات القرن الثامن عشر، ثم استخدم برج مراقبة خلال الإمبراطورية العثمانية.