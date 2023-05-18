السياح العُمانيون يفضلون طرابزون التركية لقضاء شهر العسل

أصبحت ولاية طرابزون التركية وجهة مفضلة للمتزوجين حديثاً من دول الخليج، لا سيما سلطنة عمان، لقضاء شهر العسل في منتجعاتها، والتمتع بطبيعتها الخلابة.

ففضلاً عن غناها الثقافي والتاريخي، برزت طرابزون كوجهة للسياحة الطبيعة، وأضحت مؤخراً تجتذب السياح الأجانب الذين دخلوا حديثاً عش الزوجية، بحسب وكالة الأناضول.

وقال مدير الثقافة والسياحة في الولاية، تامر أردوغان، إن طرابزون استضافت أكثر من مليون سائح محلي وأجنبي العام الماضي.

وأعرب أردوغان عن توقعه زيادة بنسبة 30 بالمئة في عدد السياح هذا العام، لافتاً إلى تفضيل الأزواج الجدد من خارج البلاد قضاء شهر العسل في طرابزون.

وأشار أن طرابزون شهدت زيادة كبيرة في أعداد المتزوجين حديثاً القادمين إليها، مؤكداً أن الطلبات الواردة للشركات السياحية تظهر أن الزيادة ستستمر هذا الموسم أيضاً، موضحاً أن الطلب الأكبر في هذا الصدد قادم من السياح العمانيين.

بدوره أفاد، فريد بيرينجي، مدير مبيعات أحد الفنادق التي تقدم خدماتها للمتزوجين الراغبين بقضاء شهر العسل، أنهم تلقوا حجوزات بأعداد كبيرة من دول الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف بيرينجي أن "طرابزون هي إحدى الوجهات التي يأتي إليها سياح عُمانيون لقضاء شهر العسل، 70 - 80 بالمئة من ضيوفنا القادمين من عُمان يأتون لقضاء شهر العسل أو لإقامة احتفالات خاصة".