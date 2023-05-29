المطبخ التركي يتألق في عواصم العالم على مدى أسبوع

شهدت الفترة بين 21-27 مايو/أيار حدث ترويجي للمطبخ التركي بمأكولاته الغنية وحلوياته اللذيذة حول العالم، في رحلة شهية تستحضر النكهات التركية النابضة بالحياة وتقاليد الطهي التركية المميزة وتنقلها إلى المسرح العالمي.

وقد نظمت دول مختلفة في جميع أنحاء العالم فعاليات المطبخ التركي يوم السبت، لعرض تراث الطهي التركي الغني والمتنوع.

في قيرغيزستان، تم تقديم المطبخ التركي على قناة تلفزيونية خاصة، من خلال بث برنامج طبخ يسمى المذاقات التركية على القناة السابعة، بدعم من مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية في بيشكيك عاصمة البلاد.

وفي حفل نظمته السفارة التركية في جيبوتي، قُدِّمت النكهات التركية على يد أونال أكتاش رئيس الطهاة في السفارة التركية، الذي أعدّ مجموعةً فريدةً من مأكولات ولاية هطاي التركية الجنوبية. واجتذب الحدث اهتماماً كبيراً من السكان المحليين.

كما تم الترويج للمطبخ التركي في الأرجنتين بمشاركة الشيف علي أجيك غول لمدة أسبوع، بالتعاون مع السفارة التركية في بوينس آيرس ومعهد يونس إمرة والخطوط الجوية التركية.

و للتعريف بثراء المطبخ التركي في نقاط مختلفة في العاصمة بوينس آيرس، أقيمت العديد من الأنشطة بما في ذلك الدراسات الأكاديمية وورش العمل.

وحول الحدث قال الشيف الأرجنتيني سانتياغو جيورجيني: "لقد أحببت الطعام، وكانت هناك بعض الحلويات المألوفة لكنها بدت لذيذة أكثر بكثير ولا سيما بودنغ الأرز المُحمّص السطح كان مدهشاً بالفعل، وكذلك حلوى اليقطين بالليمون والطحينة كانت مقرمشة جداً ومذاقها رائع أيضاً، أنا أحب الحلويات التركية التقليدية".

من جانبها قالت الشيف باميلا فيلار إنها أتيحت لها الفرصة للسفر إلى تركيا قبل عامين. وعلّقت: "سحرني الطعام. لذلك عندما دعوني إلى هنا، أتيت دون تفكير. أحب الطعام التركي وكذلك الحلويات والنكهات التركية"

أما في الكاميرون فقد عُرض المطبخ التركي كجزء من برنامج نظمته السفارة التركية في ياوندي عاصمة البلاد، حيث تذوق السياسيون والدبلوماسيون الأجانب والضيوف من الكاميرون والأتراك، أطباق هطاي الشهية والتي تمثل "المطبخ التركي القديم والمستدام" بما في ذلك خبز الفلفل وسلطة الزيتون والحمص ومحشي الفلفل وصينية الكباب والحلويات المتنوعة.

والتقى فريق البحث والإنقاذ الصيني Blue Sky، الذي دعم جهود البحث والإنقاذ بعد الزلازل المدمرة في 6 فبراير/شباط، بنكهات المطبخ التركي في بلادهم.

وقال كورتولوش أيكان القنصل العام التركي في قوانغتشو وهي مدينة كبيرة في هونغ كونغ: "لقد أبلى فريق Blue Sky بلاءً حسناً في منطقة الزلزال. لذا أردنا اليوم، وكجزء من أسبوع المطبخ التركي، أن نلتقي معهم لإحياء ذكرى أولئك الذين فقدناهم في الزلزال، ولكي نشكرهم مرة أخرى نيابة عن بلادنا"

ونظمت السفارة التركية في روسيا حدث "أذواق الشارع التركي في موسكو" للترويج للنكهات الفريدة لمطبخ هطاي.

وقال محمد سمسار السفير التركي في موسكو للإعلام المحلي: "قائمة الطعام تعتمد على فن الطهو في هطاي ... آمل أن يستمتع المواطنون الروس بالطعام".

كما تم تنظيم برنامج فريد في السفارة التركية في باكو عاصمة أذربيجان لتقديم مأكولات هطاي. وقالت ليلى باغجي زوجة السفير التركي في باكو، إنهم أعدوا الوجبات على أساس "مشروع صفر نفايات" الذي أطلقته السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان عام 2017.

وروّجت تركيا لأطباقها المحلية في سلسلة من الأحداث التي أقيمت على الصعيد الوطني وحول العالم خلال أسبوع المطبخ التركي الذي امتد من 21-27 مايو/أيار، من خلال أنشطة وفعاليات عرضت ثقافة تذوق الطعام التركي الغنية أمام جمهور واسع في الداخل والخارج عبر سفارات وتمثيلات جمهورية تركيا.

يذكر أن إعداد وجبات الطعام في العروض التقديمية الإبداعية تم من قبل طهاة تركيا المشهورين عالمياً والذين أعدّوها وقدّموها بمنتهى البراعة للزوار من مختلف البلدان.