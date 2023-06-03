"مهرجان الورد الدولي 2023" ينطلق في إسبارطة

انطلقت أمس الجمعة في إسبارطة المعروفة بعاصمة الورود فعاليات مهرجان الورد الدولي 2023.

وبدأ المهرجان بحفل أمام مبنى ولاية إسبارطة جنوب غرب تركيا، بحضور الوالي أيدن باروش ووكيل رئيس البلدية أوغور بويوك تشولتشو.

وقال باروش في كلمة إن الورد رمز لولاية إسبارطة، مبينا أن الولاية تنتج 80 بالمئة من إجمالي إنتاج تركيا من الورود.

وأضاف أن إسبارطة تنتج أيضا 60 بالمئة من إجمالي إنتاج العالم من زيت الورد، مشيرا أن المهرجان الذي سيستمر 3 أيام يحمل أهمية كبيرة في التعريف بالورود.

ولفت إلى أن زيت الورد يتمتع بمكانة مهمة في اقتصاد المدينة والصادرات التركية إلى جانب دور الورود في جذب السياح.