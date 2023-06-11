أوروبيون يستكشفون ربوع تركيا بسيارات كرفان

وصلت قافلة من السياح الأوروبيين تقوم بجولة في سيارات كرفان إلى ولاية قسطمونو لاستكشاف شمال تركيا.

وتضم القافلة 20 سائحا قادمين على متن 10 سيارات كرفان، ووصلوا إلى قضاء داداي في قسطمونو بعد جولة كبيرة في ربوع تركيا.

ويعتزم السياح مغادرة تركيا بعد المرور بإسطنبول في إطار جولتهم التي تستغرق 45 يوما.

وفي حديث للأناضول قالت داغمار شتيفر القادمة مع زوجها من سويسرا، إنهم تأثروا كثيرا بحسن الاستقبال الذي شاهدوه في تركيا.

وأعربت عن اعجابها بالمناطق التي زارتها في تركيا قائلة: "هناك نسيج تاريخي لا يُصدق، ولا يمكن مقارنته بسويسرا".

توماس هيرينغ، الذي انضم إلى الجولة من ألمانيا، أبدى إعجابه الشديد بجمال الطبيعة في تركيا.

وقال: "لقد أعجبتني جغرافيتها كثيرًا، تجولنا في منطقة بحر إيجه، ثم ذهبنا إلى البحر الأبيض المتوسط ووسط الأناضول".

وأضاف: "وذهبنا إلى قونية وكابادوكيا، ثم وجدنا أنفسنا فجأة في جبال ارتفاعها 5 آلاف متر وبحيرات على ارتفاع ألفي متر".

بدوره قال المرشد السياحي التركي الذي يرافق القافلة في جولتها، لونت بيلغيتش، إن السياح تجولوا في كافة مناطق تركيا تقريبا.

ولفت إلى أنهم أُعجبوا كثيرا بحسن الضيافة والترحيب الحار الذي لمسوه من الشعب التركي في الأماكن التي زاروها.