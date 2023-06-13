سفينة سياحية تقل 2588 سائحاً ترسو بولاية موغلا التركية

رست سفينة سياحية ضخمة في قضاء بودروم بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، الثلاثاء، وعلى متنها 2588 سائحاً.

وذكرت وكالة الأناضول، أن سفينة "Norwegian Jade" السياحية التي تحمل علم جزر البهاما، رست الثلاثاء، في ميناء بودروم.

وأضافت أنه وإلى جانب ركاب السفينة، استقبلت بودروم أفراد طاقمها أيضاً والبالغ عدهم 1019 شخصاً.

وأشارت إلى أن ركاب السفينة السياحية، وأغلبهم من حملة الجنسية الأمريكية، توجهوا عقب وصولهم لزيارة المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، إضافة إلى زيارتهم سوق المدينة بغرض التسوق.

ومن المقرر أن تغادر السفينة السياحية بودروم بحلول مساء اليوم الثلاثاء.