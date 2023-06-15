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طيران الخليج يسير رحلات مباشرة بين البحرين ومدينة بودروم التركية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.06.2023 21:43
طيران الخليج يسير رحلات مباشرة بين البحرين ومدينة بودروم التركية الأناضول طيران الخليج يسير رحلات مباشرة بين البحرين ومدينة بودروم التركية (الأناضول)

بدأت شركات السياحة تسيير الرحلات الجوية بين البحرين ومنتجع بودروم في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، منذ اليوم.

وذكر مراسل الأناضول أن شركة طيران الخليج الناقل الرسمي للبحرين، بدأت اليوم رحلاتها بين المنامة ومدينة بودروم التركية، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والسبت.

وأضاف المراسل أن طائرة قادمة من المنامة عاصمة البحرين هبطت ظهرا في مطار ميلاس- بودروم الدولي وعلى متنها 39 راكبا غادروا إلى مدينة بودروم بعد إتمام إجراءاتهم في المطار.

وعلم المراسل أنه سيتم استخدام طائرات إيرباص "A321neo" في الرحلات، وأنه سيتم تنفيذ إجمالي 28 رحلة متبادلة حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

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