رحلة في عالم الكباب التركي الساحر

الكباب هو الاسم الذي يُشار إليه على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من أطباق اللحوم في الشرق الأوسط، تطهى إما على سيخ فوق شواية أو في وعاء أو تخبز داخل الفرن. ويقال إن كلمة كباب مشتقة من المصطلح السومري "كابوبة" kabuba، المستخدم باللغتين العربية والتركية للدلالة على أطباق اللحوم. وعلى مر التاريخ، اكتشف سكان الأناضول والمناطق المجاورة عدداً من أطباق الكباب اللذيذة وطوّروها وأتقنوها، لكن طبق الدونير كباب döner kebab يبقى الأوسع شهرة.

قد تختلف المكونات في الكباب بين لحم الضأن ولحم البقر. وبعضها مشوي على السيخ والبعض الآخر مطهو. ويتم تقديم معظم الكباب مع الزبادي وصلصة الطماطم والأرز أو البرغل أو لفائف العجين الرقيقة أو الفطيرة، بينما يتم تحضير البعض الآخر بالفواكه والمكسرات. ويستعرض هذا المقال قائمة بأكثر أنواع الكباب الأسطورية التي يمكن للزائر تجربتها في تركيا:

الشاورما التركية أو دونير كباب

يعتبر طبق دونير كباب إلى جانب الشيش كباب أكثر أشكال الكباب المعروفة في جميع أنحاء العالم، وكلاهما من الأطباق اللذيذة جداً. والتسمية دونير من اسم السيخ الدوار المستخدم في طهي اللحوم المكدسة، التي يتم تقطيعها بعد ذلك إلى شرائح رفيعة جداً، قبل أن تُغلف هذه الوجبة السريعة بالخبز أو لفائف اللافاش الرقيقة وتُملىء بشرائح البصل والبقدونس والطماطم وأوراق الخس ليتم تناولها بسهولة أثناء التنقل.

الإسكندر كباب

هذا الطبق أيضاً يعد من أشهر أنواع الكباب حيث يقدم على شكل شرائح رقيقة من الدونر فوق مكعبات من خبز البيدة الطازج، مغطاةً بصلصة الطماطم واللبن، ثم تغمر بالزبدة الساخنة. واشتُق اسم الطبق من اسم مخترعه إسكندر أفندي الذي لم يطور هذا الطبق المميز فحسب، بل اخترع في سن الثانية عشرة مفهوم السيخ الدوار بالكامل لطهي اللحوم ذات الطبقات العمودية، وقد تم تسجيل علامة إسكندر كباب في سجل عائلة إسكندر أوغلو في بورصة منذ أواخر القرن التاسع عشر. ويقع المطعم الأصلي لمبدع الطبق السحري في بورصة، حيث تفرعت العائلة منذ ذلك الحين لتشغيل ما يقرب من عشرة مطاعم في جميع أنحاء البلاد. ولا يزال الطبق محبوباً للغاية من قبل الأتراك، وبإمكان الزائر العثور عليه من حين لآخر تحت اسمه المعروف إسكندر أو أي أشكال إبداعية أخرى.

قطع الكباب المشوية على السيخ الخشبي çöp şiş

يعد طبق تشوب شيش أو قطع اللحم المشوية على السيخ الخشبي الرفيع، أحد أكثر أنواع الكباب انتشاراً، ويتكون من قطع اللحم المتبل بالثوم والطماطم والزعتر قبل تشكيلها على أسياخ خشبية وطهيها على شواية، ويقدم هذا الطبق بشكل عام مع الفلفل المشوي والبصل والبرغل أو يتم تغليفها بخبز اللافاش الرقيق، وهو أحد أنواع الكباب النادرة التي تتميز بدخول لحم الدجاج ضمن الاختيارات.

شاشليك كباب

هو في الواقع مرادف للشيش كباب ويتكون من قطع كبيرة من لحم الضأن المتبل بالخل والمغطى بطبقات على سيخ خشبي مع البصل والخضروات الأخرى.

طبق كباب أضنة وأورفة

أضنة وأورفة هما اسمان لنوعين من الكباب يتم تحضيرهما باستخدام اللحم المفروم، يتم تشكيله على شكل أصابع غليظة على أسياخ حديدية ويُشوى على نار الفحم الملتهبة. وسميت الأطباق على اسم المدينتين الأكثر شهرة في تركيا بالكباب، والفرق الوحيد بينهما هو نسبة التوابل إذ يتصف طبق أضنة كباب بمستوى من الفلفل أعلى بكثير من طبق أورفة كباب.

كباب بيتي الأسطوري

سمي على اسم مالك مطعم بيتي Beyti، أشهر مطاعم اللحوم في إسطنبول، ويعتبر بيتي كباب متعة بصرية مدهشة حيث يتم لف الفطائر المصنوعة من اللحم المفروم أو الضأن المشوي على أسياخ في لافاش رقيق، وتقطيعها إلى شرائح صغيرة الحجم، تُوزع تقليدياً بشكلٍ حلزوني على الطبق ثم تُغطى بصلصة الطماطم واللبن.

كباب تشكرتمه Çökertme أو كباب بودروم

يصنع من شرائح لحم العجل المتبل التي تُقدم فوق البطاطس الرقيقة، والتي تُقلَّب في صلصة الطماطم متبوعة بالزبادي بالثوم وتقدم مع الطماطم المقلية والفلفل الأخضر. ويشتهر كباب تشكرتمه في ولاية بودروم وموغلا، وقد اشتق اسمه من اسم قرية في ميلاس حيث يُعتقد أنه تم اكتشاف هذا الطبق فيها.

طبق التريت Tirit كباب

وهو أحد أشهر الأطباق التي تنحدر من منطقة وسط الأناضول في قونية بتركيا. ويتم تحضير هذا الطعام الشهي بشكل عام من لحم الضأن لكن قد يشمل عدداً من أنواع اللحوم. والميزة الأكثر وضوحاً في هذا الطبق أنه يستخدم بقايا الخبز المعاد تسخينه كسرير للحوم المطهية التي يتم تغطيتها بالزبادي.

الباذنجان المدخن مع اللحم المشوي أو علي نازك

مع تاريخ يعود إلى العصر العثماني وزمن السلطان سليم الأول، فإن طبق علي نازك Alinazik كباب يتكون من مزيج محبوب من لحم الضأن المكعب يوضع فوق سرير من الباذنجان المدخن والمتبل. ويقال أن الاسم كان اشتقاقاً من مزيج من الكلمة العربية "علاء" التي تعني المكانة العالية و"نازك" التي تعني الجمال، ما يعني أن طعم هذا الطبق الرفيع المقام طعمه جميل. ومع ذلك، تقول الأسطورة أنه عندما تذوق السلطان هذا الطبق لأول مرة، سأل عن "الأيدي الطيبة" وهي الترجمة من التركية لكلمة علي نازك، المسؤولة عن صنع الطبق. وهكذا، فإن الوسادة المنتفخة من الباذنجان المدخن المهروس الممزوج بالثوم واللبن والتي ترافق اللحم المطهي اللذيذ تجعل الطبق يحظى بشهرة وشعبية كبيرتين حتى يومنا الحالي.

طبق تستي كباب في الفخار المكسور

ينحدر testi kebab من منطقة كابادوكيا السياحية في تركيا، وهو عبارة عن يخنة لحم الضأن أو اللحم البقري والخضروات الفاخرة المطبوخة في قدر من الفخار، وبعد النضج يتم تكسيرها على الطاولة لتقديمها.

طبق تندر كباب

ويتم طهي كباب التندير Tandır ببطء من خلال تعليق لحم الخروف الصغير فوق فرن من الطوب تحت الأرض ويتكون عموماً من لحم الضأن المغطى بخليط من اللبن الزبادي ومعجون الطماطم.

كباب الدراق أو "شيفتالة كباب"

وهو طبق مميز من قبرص، ورغم أن اسمه يترجم بالتركية إلى كباب الدراق، إلا أنه لا يحتوي على أية فاكهة، وهو سجق منزوع الجلد محشو ومشوي على سيخ. وفي الوقت نفسه، يقال أن الاسم يعود إلى اسم الشيف الذي حضره لأول مرة.

كباب العالم الجديد Yenidünya kebab

جاء كباب يني دنيا من عاصمة الطهي في البلاد غازي عنتاب، وهو بالتالي كباب مصنوع من طبقات خلابة من اللحم الطري وكفتة اللحم ويُحضر بشويه على السيخ أو داخل الفرن.

كباب الفستق الحلبي Antepfıstıklı kebab

هو الكباب الأكثر شهرة أصله من غازي عنتاب، حيث يتم تتبيل اللحم المفروم بلبِّ الفستق الأخضر الذي تشتهر به المنطقة. ويضاف البصل والثوم إلى الخلطة النهائية، ثم يُشكَّل في سيخ مسطح ويُشوى على الفح.