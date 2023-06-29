في عيد الأضحى.. زوار يتوافدون إلى حديقة غولجوك الطبيعية بولاية بولو التركية

توافد عدد كبير من الزوار إلى حديقة غولجوك الطبيعية الشهيرة بجمالها الطبيعي في ولاية بولو التركية في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأناضول، أن الزوار الراغبين بالاستجمام مع الطبيعة يفضلون المجيء إلى الحديقة الطبيعية، التي تبعد حوالي 13 كيلومتراً عن مركز المدينة.

وتجول بعض الزوار في نزهة حول البحيرة، في حين فضل آخرون الخروج بجولة بالدراجات الهوائية، بينما قام البعض بالشواء مع عائلاتهم في مناطق التنزه.

وقال عبد الرحيم الطون، إنه جاء من ولاية دوزجة مع أسرته، موضحاً: "جئت لأول مرة إلى حديقة غولجوك الطبيعية وقد أحببت هذا المكان حقًا، سنقوم بنزهة ونعود اليوم".

من جهته قال آدم ألماز، إنه أحضر ضيوفه إلى حديقة غولجوك الطبيعية.

وتابع: "هذا مكان رائع لقد زرته من قبل، لقد نحرنا اضحيتنا بالأمس، ونحن هنا اليوم أحضرت ضيوفي إلى هنا لمشاهدة مثل هذا المكان الجميل".