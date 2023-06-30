إقبال كبير على "مالديف تركيا" خلال عطلة عيد الأضحى

تشهد بحيرة "سالدا" الشهيرة بـ"مالديف تركيا"، إقبالاً كبيراً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لشهرة شواطئها البيضاء ومياهها النقية الصافية.

وتقع البحيرة في قضاء يشيل أوفا بولاية بوردور جنوب غربي تركيا، وتعتبر وجهة سياحية فريدة لطبيعتها الخلابة، ومياهها الزرقاء البراقة، وشاطئها ناصع البياض.

و قالت التركية فيزا أوتوك إنها تزور البحيرة لأول مرة قادمة من ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

وأضافت أن اتخاذ السلطات اجراءات لحماية البحيرة ومحيطها يبعث على الرضى.

بدورها، قالت عائشة دورو باطماز إن بحيرة سالدا مكان رائع للسياحة، مضيفة أنها جاءت إلى البحيرة من ولاية إسطنبول رفقة أسرتها.

من جانبه، قال جهان حليك قول إن طبيعة رائعة استقبلته خلال زيارة البحيرة، مضيفا أن الشاطئ الأبيض في البحيرة ساحر للغاية.