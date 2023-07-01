مطار ريزةـ أرتفين يستقبل أول رحلة دولية قادمة من سلطنة عمان

استقبل مطار ريزة ـ أرتفين المبني فوق سطح البحر شمال شرقي تركيا، أول رحلة دولية قادمة من سلطنة عُمان وعلى متنها 200 مسافر..

واستقبل المطار عصر السبت طائرة تابعة لشركة طيران السلام العمانية قادمة من مسقط في إطار أول رحلة دولية سياحية.

وشارك غُلهاني أوزان صاري وكيل والي ريزة، وعدد من مسؤولي الشركات السياحية بالمنطقة في استقبال السياح القادمين على متن الطائرة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب استقبال السياح، أشار صاري إلى أن مطار "ريزة ـ أرتفين" افتتح رسميًا في مايو/ أيار من العام الماضي.

ولفت صاري إلى أن مطار ريزة ـ أرتفين سيستقبل رحلات دولية مرتين في الأسبوع ويزداد الزخم أكثر خلال الفترة القادمة.

بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي لطيران السلام محمد أحمد، بأهمية الطبيعة الخضراء والأجواء التي تتمتع بها ريزة المطلة على البحر الأسود.

وقال مسؤول الشركة إنهم كانوا يستعدون لهذه الخطوة منذ مدة طويلة، معربًا عن سعادته بذلك.