خليج "قره مغارة" في هطاي التركية مقصد الهاربين من حر الصيف

يشهد خليج قره مغارة في قضاء يايلاداغي بولاية هطاي جنوبي تركيا توافداً كبيراً للراغبين في الهرب من حر الصيف والاستجمام بالطبيعة.

ويعتبر خليج قره مغارة على مياه البحر المتوسط مقصداً للكثيرين بموقعه حيث تتصل المياه الزرقاء بخضرة الأشجار، حيث شهد توافد كثيف للزوار مع تجاوز درجة الحرارة الـ 30 درجة مئوية.

وأوضح الزائر يوسف أرسلان، في حديث لوكالة الأناضول، أنه معجب بمياه خليج قره مغارة وإطلالتها.

وقال أرسلان: "طبيعته الخضراء وهوائه المشبع بالأوكسجين والمنعش يمنح السكينة، حيث أنه مكان يطرد كل السلبيات من العقل".

من جانبه، ذكر بيركاي كوتش أوغلو أنه جاء من أنقرة لزيارة أصدقائه في هطاي، مؤكدًا أنهم اختاروا التوجه إلى الخليج من أجل الاستجمام.

وأضاف: "منظره الطبيعي وشمسه وكل شيء فيه رائع، فهو مكان يعدل المزاج".