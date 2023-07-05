البحيرات الجليدية في تونج إيلي التركية تجذب عشاق الطبيعة وتسلق الجبال

تستقطب البحيرات الجليدية في ولاية تونج إيلي شرقي تركيا، عشاق الطبيعة ورياضة تسلق الجبال، حيث ينطلقون في رحلة مليئة بالتحديات تستغرق ساعات، لمشاهدة البحيرات التي تشكلت إثر ذوبان الجليد.

ويتوافد عشاق الطبيعة إلى قضائي أواجيق وبُلُمُر لقضاء عطلتهم حيث يتسلقون منطقة ارتفاعها 3 آلاف متر عن سطح البحر، وتشتهر تونج ايلي بجبال "منزور وسوبوركج وقرقلر وباغرباشا وميدان ومرجان وهال وأوجي وبويار وسُلبُل".

ويتوافد القادمون من ولايات أخرى إلى تونج إيلي في جولات يومية، ومنها يتوجهون في مجموعات إلى المناطق المذكورة برفقة مرشدين سياحيين.

وأشار الزائر ويدات ألدمير إلى وجود العديد من الأماكن البكر (لم يتدخل فيها البشر) في تونج إيلي.

ولفت ألدمير، في حديث لوكالة لأناضول، الثلاثاء، إلى أن الولاية تجذب الانتباه بجمالها الخلاب، قائلاً: "هناك العديد من البحيرات الجليدية الرائعة التي يمكن زيارتها في أواجيق وبُلُمُر".

وتابع: "صعدنا إلى منطقة بحيرة قره جول، إحدى أكبر البحيرات في تونج إيلي. كان المسار صعباً للغاية واستغرقت رحلتنا حوالي 5 - 6 ساعات".