أشهر الوافدين إلى إسطنبول.. الصحابي أبو أيوب الأنصاري

أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل من خيرة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع قبره في المكان الذي توفي فيه عام 684 على أغلب تقدير، في مدينة إسطنبول، ما يزيد المدينة قدسيةً ويضفي المزيد من الأهمية على سلالتها العثمانية الحاكمة بعد فتحها عام 1453.

يمثل أبو أيوب الأنصاري الشخصية الأولى في سلسلة من الأحداث، فهو أول مسلم جاء إلى تركيا قادماً من الشرق وأول مسلم يموت في تركيا، وتحمل هذه الاعتبارات الكثير من الدلالات والمعاني كما سنرى.

لا تضيف هذه المقالة الكثير للمسلمين الذين يعرفون كل شيء عن هذا الصحابي الجليل لكن بالنسبة للقراء الذين يأتون لزيارة إسطنبول ووقعوا في حب هذه المدينة التي لا تضاهى، والذين رغبوا في استكشافها بأنفسهم، فقد يتساءلون عن السبب في أن أقدس موقع بالنسبة لسكانها المسلمين هو مسجد أيوب سلطان الصغير نسبياً والذي يقع خارج أسوار القرون الوسطى الشاهقة في المدينة والتي أعجب بها اللورد بايرون.

إسطنبول هي بالفعل مدينة المساجد الرائعة، وقد دخلت آيا صوفيا التي كانت كاتدرائية في يوم من الأيام، وتمثل كنزاً معمارياً فريداً، عام 2006 القائمة المختصرة المكونة من 20 معلماً لتكون واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. وبالرغم من تحويل هذا المبنى إلى مسجد، قام العثمانيون أيضاً ببناء مساجد أخرى مذهلة ومن أشهر الأسماء في التاريخ العثماني المهندس المعماري سنان الذي بنى مسجد السليمانية على التل الثالث من المدينة، ليوفر مشهداً رائعاً في مدينة لا تقصر بأي حال من الأحوال في إدهاش الزائرين في كل حين. وإلى اليوم تستمر المدينة في إنشاء المساجد المميزة والمتنوعة الخصائص كأكبر مسجد أقيم فيها في العصر الحديث، وهو مسجد تشامليجا الجديد على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور الذي يتسع لـ 63.000 مصلي.

ومع أن مسجد أيوب سلطان لا ينافس مساجد إسطنبول من حيث الروعة أو الحجم، لكن ما يجعله مقدساً هو وجود قبر أبو أيوب الأنصاري فيه. إذ يحلق وجوده في المدينة صلةً مباشرةً بينها وهي التي كانت ذات يوم عاصمة للعالم الإسلامي، وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام الذي هدى البشرية لهذا الدين الحنيف، وهو ما يفسر قدسية الموقع.

مسجد أيوب سلطان

أثناء حصار القسطنطينية عام 1453، أعيد اكتشاف قبر أبو أيوب الأنصاري، وهو الأمر الذي بث روح الحماس بشكل لا يوصف بالجيش المسلم وأعانهم على الفتح النهائي للمدينة. وبعد خمس سنوات، بنى محمد الثاني مجمع مسجد أبو أيوب الذي ضم ضريحه وبات يعرف باسم مسجد أيوب سلطان. وأصبح الضريح على الفور محوراً هاماً للالتزام الإسلامي حيث كان يُعتقد أنه من "المهم أن تُدفن بالقرب من" هذا الموقع في المقبرة الواسعة التي تقع خارجه مباشرةً.

وبالإضافة إلى دوره الروحي في العهد العثماني عندما كان الإسلام هو دين الدولة، فقد لعب دوراً سياسياً مصاحباً لدوره الديني لأنه أصبح يعتبر أقدس موقع في المدينة ومن أقدس المواقع في الإمبراطورية العثمانية. ولم تكن هالة القداسة هذه محصورة في القبر نفسه، بل عمت كل العاصمة العثمانية الجديدة. وعلاوة على ذلك، لعبت هالة القداسة هذه دوراً في إضفاء الشرعية على حاكم السلالة. وفي عام 1481، توفي محمد الثاني وخلفه ابنه بايزيد الثاني وكرمزٍ لاكتسابه السيادة، تم حمل بايزيد الثاني المقلد بسيف عثمان غازي مؤسس السلالة العثمانية، في هذه المقبرة. وبقيت هذه الاحتفالية تتكرر لجميع خلفاء بايزيد الثاني حتى انتهاء الخلافة في عشرينيات القرن الماضي. وكان تقليد السيف عند القبر يعد "احتفالاً يعادل التتويج". ومنذ نهاية العهد العثماني، استمرت الوظيفة الروحية للموقع، ولا يزال المكان يفيض بالروحانيات ومظاهر العبادة بشكل لا مثيل له في عموم إسطنبول، وخصوصاً خلال شهر رمضان.

بقلم: PETER DORE