"الوادي المظلم" شرقي تركيا.. وجهة سياحية فريدة لعشاق الطبيعة

يستضيف "الوادي المظلم" (Karanlık Kanyon) في ولاية أرزينجان شرقي تركيا، سنوياً نحو 70 ألف سائح محلي وأجنبي، من عشاق الطبيعة والممرات الصخرية الحجري.

ويستقبل الوادي المظلم، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المؤقت، سنوياً مئات الزوار المحليين والأجانب، بفضل طبيعته الخلابة ونظامه البيئي المغلق وبنيته الجغرافية الفريدة.

ويشق الوادي طريق حجري يسير بموازاة المنحدر، ويبلغ طوله 7 كيلومترات، كما يحتوي على 38 نفقاً، موفرا بذلك للزوار ومحبي المغامرات لحظات لا تُنسى.

ويبلغ طول الوادي المظلم 10 كيلومترات، ويتألف من منحدرات صخرية شديدة الانحدار يبلغ طولها 800 متر على كلا الجانبين.

ويعتبر الوادي واحداً من أجمل الأخاديد الطبيعية النادرة في العالم، ويتشابه بطبيعته الجغرافية مع وادي "جراند كانيون" بالولايات المتحدة الأمريكية وأخاديد جبال الألب في أوروبا.

ويشهد تنظيم فعاليات رياضية مهمة، مثل رياضة التجديف والتزلج على الماء وتسلق الحبال، ما يجعله محط جذب للرياضيين المحليين والأجانب الذين يتوافدون إلى "مهرجان كمالية الدولي للثقافة والرياضات الطبيعية".

ويقضي السائحون المحليون والأجانب الوافدون إلى المنطقة وقتا ممتعا، خاصة مع جولات القوارب التي يجري تنظيمها في الوادي وتستغرق حوالي 40 دقيقة، لمشاهدة شروق الشمس وغروبها في الوادي الذي يبلغ عمقه نحو ألف متر.

وتوفر منطقة الوادي أيضا موطناً طبيعياً لحيوانات برية مثل الماعز البري والوشق، والتي تخضع جميعها لحماية وزارة الزراعة والغابات التركية.

نحو 70 ألف سائح

وقال أوموت بيرق، أحد منظمي جولات القوارب في الوادي المظلم، إنهم يستضيفون سنوياً ما يقرب من 70 ألف سائح محلي وأجنبي خلال الموسم السياحي.

وأشار بيرق إلى أن سائقي الدراجات الهوائية وسيارات الكرفان الأجانب بشكل خاص، يأتون إلى المنطقة لمشاهدة الطريق الحجري على منحدر الوادي، والذي استمر بناؤه 138 عاما.

وأضاف: يأتي الرياضيون الأجانب عادة من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتأدية مجموعة من القفزات المظلية من على كرسي معلق بحبل فولاذي ارتفاعه 550 متراً، ممتداً على منحدرات الوادي.

بدروه، قال مصطفى أوزقان، رئيس قرية يايلادامي المحادية للوادي، إن سكان القرية لا يألون جهدا في حماية الوادي والترويج له، معربا عن أمله في ازدهار المنطقة أكثر وأكثر.

أحد أخطر الطرق الجبلية

من جانبه، قال سيد جبرة، أحد منظمي الرحلات السياحية إلى منطقة الوادي المظلم، إن الشركات السياحية في جميع أنحاء تركيا تنظم رحلات إلى المنطقة.

ولفت جبرة إلى أن الوادي المظلم يعتبر ملاذاً مهماً لعشاق الطبيعة ووجهة للعديد من الرياضيين.

وأضاف: هنا يجري تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية المليئة بالإثارة، كما يحتوي الوادي في الوقت نفسه على طريق حجري يسير بالتوازي مع المنحدر ويعتبر واحدا من أخطر الطرق في العالم.

وتابع: "يوجد في منطقة الوادي أيضا مناطق للتخييم، يجب تنظيم حملات ترويجية للتعريف بالجمال الطبيعي الموجود في هذه المنطقة المهمة من العالم".

وقالت ميساء أوزكه، التي تزور الوادي المظلم لأول مرة، إنها جاءت لزيارة المكان بناء على توصية من أصدقائها الذي سبقوا لهم زيارة المكان.

وأضافت أوزكه: "أوصونا بزيارة هذا المكان وجئنا بالفعل إلى هنا، الوادي يتمتع بإطلالة رائعة حقا خاصة عند غروب أو شروق الشمس، أحببنا المكان جدا ونوصي الجميع بالحضور لرؤية روعة الطبيعة هنا".