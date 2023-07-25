نجم هوليوود كريستيان بيل يزور السوق المسقوف في إسطنبول

شوهد نجم هوليوود الشهير كريستيان بيل Christian Bale في شوارع المدينة القديمة في إسطنبول. وشوهد النجم الذي عُرف بأدائه الاستثنائي في أفلام مثل باتمان والمكيانيكي The Machinist والمقاتل The Fighter وغيرها، وهو يستكشف السوق المسقوف أو البازار الكبير، قبل أيام فقط.

ولطالما جذب هذا السوق الصاخب، وهو أول مركز تسوق في العالم، بعضاً من أكبر الأسماء في هوليوود، فقد وصل توم كروز مؤخراً برفقة المخرج كريستوفر ماكواري إلى إسطنبول لاستكشاف مواقع تصوير الجزء الثاني المرتقب من فيلم "المهمة المستحيلة". وبشكل استثنائي خاص، فتح البازار الكبير أبوابه يوم الأحد التي تغلق أمام الزوار عادةً في هذا اليوم، للسماح لتوم كروز وطاقم فيلمه بتقييم مواقع التصوير المحتملة.

أما كريستيان بيل، فقد جاء إسطنبول لغرض السياحة، وشوهد نجم هوليوود وهو يستكشف سحر المدينة الآسر وتوقف في إحدى محطاته في البازار الكبير الذائع الصيت. وصعد الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إلى سطح البازار، والتقط صورة لا تنسى لزيارته.

وانتشرت صورة بيل على سطح السوق المغلق بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واكتسبت انتباه المعجبين في جميع أنحاء العالم. وتمت مشاركة الصورة من خلال حساب وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس إدارة البازار الكبير الأثري، ما زاد من الإثارة بين عشاق السينما والجمهور على حد سواء.