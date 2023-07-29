في ولاية قارص التركية.. يصطحبون خيولهم للاستحمام بمياه الجداول طلباً للبرودة

لا شك أن موجة الحر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على البشر والحيوانات سواء بسواء.

وارتفاع درجات الحرارة في ولاية قارص شرقي تركيا، يصطحب مالكي الحيوانات خيولهم إلى جدول مائي لأخذ حمام بارد.

ففي قرية "قره حمزة" بقضاء سليم، يتم جلب الخيول المستخدمة في نقل الأحمال والأنشطة الزراعية وأحيانا في السباقات بين القرى إلى الجدول المائي في المنطقة، مع تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية.

وفي حديث للأناضول، قال بانر دميرجي، إن للخيول مكانة هامة للغاية في الحياة الريفية.

وأوضح أن الخيول المتأثرة بارتفاع الحرارة تستعيد نشاطها بعد أن تأخذ حماما باردا في مياه الجدول.

بدوره أردا دوشكايا قال إن الخيول تقضي وقتا ممتعا في المياه، ولفت إلى أنهم يستخدمونها في الأعمال الزراعية والسباقات.