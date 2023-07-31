شواطئ أنطاليا التركية تعج بالمصطافين هرباً من الحر الشديد

اكتظت شواطئ مدينة أنطاليا السياحية جنوب غربي تركيا، الأحد، بالسياح المحليين والأجانب الراغبين بالترويح عن أنفسهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الرطوبة.

وبلغت درجة الحرارة في المدينة المطلة على البحر المتوسط 35 درجة، فيما وصل معدل الرطوبة 60 بالمئة.

وتعد سواحل قونيا ألطي، ولارا، وصاري صو من الوجهات المفضلة للراغبين في السباحة هرباً من الحر الشديد في مثل هذه الأوقات.

وفيما يستمتع بعض المصطافين بالسباحة يفضل آخرون الاستلقاء على الرمال، ويقصد البعض المساحات الخضراء بمحاذاة الساحل للجلوس تحت ظلال الأشجار.