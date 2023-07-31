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شواطئ أنطاليا التركية تعج بالمصطافين هرباً من الحر الشديد

وكالة الأناضول للأنباء
أنطاليا
نشر في 31.07.2023 13:06
سواحل قونيا ألطي، ولارا، وصاري صو من الوجهات المفضلة للراغبين في السباحة بمدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا هرباً من الحر الشديد صورة: الأناضول سواحل قونيا ألطي، ولارا، وصاري صو من الوجهات المفضلة للراغبين في السباحة بمدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا هرباً من الحر الشديد (صورة: الأناضول)

اكتظت شواطئ مدينة أنطاليا السياحية جنوب غربي تركيا، الأحد، بالسياح المحليين والأجانب الراغبين بالترويح عن أنفسهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الرطوبة.

وبلغت درجة الحرارة في المدينة المطلة على البحر المتوسط 35 درجة، فيما وصل معدل الرطوبة 60 بالمئة.

وتعد سواحل قونيا ألطي، ولارا، وصاري صو من الوجهات المفضلة للراغبين في السباحة هرباً من الحر الشديد في مثل هذه الأوقات.

وفيما يستمتع بعض المصطافين بالسباحة يفضل آخرون الاستلقاء على الرمال، ويقصد البعض المساحات الخضراء بمحاذاة الساحل للجلوس تحت ظلال الأشجار.

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