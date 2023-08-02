مغارة "طولوم طاش" في أنقرة تبدأ استقبال الزوار

بدأ مواطنون التوافد على مغارة "طولوم طاش" في قضاء غولباشي في أنقرة بعد الانتهاء من تأهيلها لاستقبال الزوار.

وقال الزائر محمد قره وهو أكاديمي متقاعد، الثلاثاء، إن "المغارة يقدر عمرها بـ 5 ملايين عام".

ولفت قره إلى أن المغارة تضم أشكالاً صخرية تشبه ما يعرف بمداخن الجنيات الموجودة في منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة.

وأعرب عن بالغ إعجابه بالأعمال التي قامت بها البلدية في الموقع من أجل استقبال الزوار.

ويمكن للزوار التجول في مسافة نحو 265 متراً في المغارة بما في ذلك تفرعاتها، وتضم المنطقة مقهى ومتجراً لبيع الهدايا التذكارية، إضافة إلى مسجد.