محمية "كوبرولو كانيون" في أنطاليا التركية تستقطب عشاق المغامرات

تستقطب محمية كوبرولو كانيون الطبيعية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، عشاق المغامرات والأدرينالين لا سيما في فصل الصيف.

وتقع المحمية في قضاء "مناوغات" بولاية أنطاليا السياحية، وتضم عدداً من المنشآت الترفيهية ونهرا يقصده عشاق رياضة التجديف.

ويعتبر نهر كوبرولو كانيون من أبرز مسارات رياضة التجديف على مستوى العالم، ويبلغ طوله 14 كيلومترا.

وتوفر المحمية لزوارها إمكانية ركوب قوارب الكانو والدراجات المائية (جيت سكي) والدرجات الجبلية وسيارات الجيب، إلى جانب الانزلاق الحر‏.

وقال رئيس تعاونية التنمية السياحية بالمنطقة، علي طرناقصز إن نحو 5 - 6 آلاف سائح يمارسون رياضة التجديف يوميا في المحمية.

وأضاف طرناقصز، لوكالة الأناضول، أن المحمية استقطبت 1.5 مليون سائح خلال العام الماضي، غالبيتهم من الروس.

وقال السائح المغربي حسام سعيدي إن شغف الأدرينالين دفعه للمشاركة في رياضة التجديف، وأضاف أنه قضى يوما ممتعا في المحمية.