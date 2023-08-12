كبادوكيا.. مهرجان المناطيد وطريق الثقافة ألوان ومتعة

في إطار "مهرجان المناطيد وطريق الثقافة بكبادوكيا"، أول مهرجانات طريق الثقافة بتركيا لهذا العام، زينت مناطيد بأشكال مختلفة سماء منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة، في ولاية نوشهير.

وحلقت مناطيد ذات أشكال مثل قلب وبطة واخطبوط والعلم التركي فوق معالم المنطقة.

وفي حديث للأناضول قال رئيس بلدية غوراما بولاية نوشهير، عمر أران، إن المهرجان الذي بدأ في 5 أغسطس/ آب تضمن أنشطة مسلية وممتعة للسياح والسكان المحليين.

ولفت إلى أن فنادق غوراما امتلأت تماما في فترة المهرجان الذي ينتهي غدا الأحد.

بدورها قالت نجلاء يرلي إنها جاء مع أطفالها من مدينة قيصري وأعربت عن اعجابها بالمشاهد التي رسمتها المناطيد ذات الأشكال اللافتة في سماء المنطقة.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، وتكونت طبيعيا نتيجة لتأثير الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية التي تزخر بها المنطقة.