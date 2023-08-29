أجارلار.. غابة مائية تكسر حر الصيف لمن يزورها

وسط حر الصيف وحرارته.. تقف غابة أجارلار لونغوزو Acarlar Longozu المائية في ولاية صقاريا مغرية بهوائها الرطب ونسماتها العليلة، بأزهارها ونباتاتها المستوطنة وطيورها المهاجرة.

وتقع الغابة بين منطقتي قره صو وكاينارجا، وتمتد على مساحة 24 كيلومترا مربعا، وتضم نحو 200 نوع من الطيور المحلية والمهاجرة، إلى جانب أنواع كثيرة من الأسماك.

و"أجارلار لونغوزو" هي أكبر غابة مائية في تركيا، وتتيح لزوارها فرصة اكتشاف الطبيعة الساحرة بواسطة ممرها الخشبي.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس بلدية صقاريا أكرم يوجا، إن المدينة تحتضن أجمل حديقة مائية في العالم، وخاصة في فصل الخريف.