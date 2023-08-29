"حمامات الطين" تجذب السياح إلى أفيون قره حصار غربي تركيا

تستقطب ينابيع "هدائي" للمياه المعدنية في قضاء صاندقلي بولاية أفيون قره حصار غربي تركيا آلاف السياح كل عام، ويقومون بحمام الطين فيها خلال أشهر الصيف.

وعلى الرغم من حرارة الصيف، تستضيف الينابيع الساخنة زوارها الذين يستخدمون حمامات الطين ويدخلون المياه الحارة للتعافي من بعض الأمراض.

وقال رئيس بلدية قضاء صاندقلي مصطفى تشول، إن حمامات الطين في القضاء باتت علامة فارقة على مستوى العالم.

وأوضح تشول، لوكالة الأناضول، أن الزوار من داخل تركيا وخارجها يأتون إلى المنطقة بغرض الاستشفاء عبر الطين المتكون الناجم عن تخمّر التربة المعدنية الغنية بالمياه الحرارية عند 85-90 درجة مئوية.

وأضاف أن بلديته تسعى حاليا إلى تشغيل الينابيع وحمامات الطين على مدار العام بغية جذب المزيد من السياح.