حديقة الفراشات الاستوائية في تركيا تستضيف عدداً قياسياً من الزوار

استقبلت حديقة الفراشات الاستوائية في منطقة سلجوقلو بوسط قونية، وهي موطن لأنواع مختلفة من الفراشات والنباتات الحية المزدهرة 117.734 زائراً، وهو أعلى مستوى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في يوليو/تموز.

وتأسست حديقة الفراشات الاستوائية في قونية عام 2015، وزادت شعبيتها بشكل مطرد على مر السنين، حيث لم تقتصر على اجتذاب السياح المحليين فحسب، بل أيضاً السياح الأجانب ومنظمي الرحلات السياحية.

وقد أكدت بلدية سلجوقلو في بيان لها، أن هذا المَعلَم النباتي الهام بات يتمتع بمكانةٍ رفيعة كوجهةٍ رائدة.

ويمثل الارتفاع الملحوظ في أعداد زوّار الحديقة، إنجازاً قياسياً مثيراً للإعجاب حيث تجاوزت الأرقام المسجلة في شهر يوليو/تموز أرقام العام السابق.

وأعرب أحمد بيكياتيمجي رئيس بلدية سلجوقلو عن سعادته بزيادة زوار هذا العام قائلاً: "لقد حظيت حديقة الفراشات الاستوائية في قونية بشرف استضافة عدد غير مسبوق من الضيوف. إن دورة حياة الفراشات تعد واحدةً من أعاجيب الطبيعة، وزوارنا محظوظون ليراقبوا هذا التحول الساحر بينما تخرج الفراشات من شرانقها. وقد شهدت حديقتنا طوال شهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، تدفقاً ملحوظاً من الزوار، وبلغت ذروتها برقم قياسي في شهر يوليو/تموز بزيارة 117.734 ضيفاً. وفي المجمل، استضافت حديقتنا حتى الآن عدداً مثيراً للإعجاب بلغ 437.255 زائراً. وبالنظر لعدد زوار شهر يوليو/تموز الماضي، فإننا قد رفعنا مرة أخرى مستوى نجاح الحديقة".

يذكر أن حديقة الفراشات الاستوائية منذ افتتاحها في قونية، استقبلت ما مجموعه 2.9 مليون زائر، ما يؤكد مكانتها كمنطقة جذب ثقافية وطبيعية محبوبة. وبفضل عرضها الآسر لأنواع الفراشات والمناطق النباتية المحيطة بها، تَعِد هذه الحديقة بمواصلة سحر الزوار المحليين والأجانب لسنوات قادمة.