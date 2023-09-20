جولة على الفنادق الأكثر استثنائيةً وغرابةً في العالم

لا يقتصر الأمر على التفكير بالمدن المدرجة على قائمة خططنا فحسب، بل يتعلق بصياغة فسيفساءٍ حيةٍ من الذكريات التي لا تُنسى، وفتح الأبواب أمام تجارب إقامةٍ غير عادية. أما بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون أماكن السكن خلال الرحلة أكثر من مجرد مكان لراحتهم، فهي رحلةٌ تتجاوز المألوف.

منذ عام 2017، تجولنا أنا وزوجتي حول العالم، واستكشفنا 55 مدينة في 20 دولة، مع التركيز بشكل أساسي على دول أوروبا الساحرة. وعلى طول الطريق، كان لنا شرف مشاهدة عددٍ لا يحصى من اللحظات التي لا تنسى، والتعجب من جمال المتاحف وتذوق سحر الفن والإعجاب بالنفائس المعمارية والانغماس في المأكولات الشهية التي حفرت نفسها إلى الأبد في أرواحنا. ومع ذلك، وجدنا وسط هذه المغامرات الكبرى، طبقة أخرى من العجائب تتمثل في تلك الفنادق الفريدة التي نسجت نفسها في حكايات سفرنا وتجوالنا.

لا تبدأ رحلتنا في المطار، بل خلال عمليات البحث المكثفة عن الفنادق التي تسبق كل مغامرة. إنها مهمة تثير فضولنا بأسئلة مثل: "هل هناك فندق فريد من نوعه ينتظرنا في الوجهة التي اخترناها؟ كيف يمكننا تحقيق التوازن المثالي بين الاقتصاد والمتعة أثناء إقامتنا؟" وتعد هذه الاستفسارات هي البوصلة التي توجه سفرنا، ما يضمن أن تصبح كل لحظةٍ بعيداً عن المنزل تجربةً تتجاوز المألوف وتحتضن ما هو استثنائي.

فنادق بلا جدران ولا أسقف

عندما نفكر في الفنادق غير العادية، قد يتخيل الكثير منا على الفور الفنادق الجليدية أو الأكواخ الثلجية الزجاجية، والتي أصبحت الآن معروفةً لدى معظم الناس. ومع ذلك، بالنسبة للبعض، قد تقلل هذه الألفة من إحساسهم بالتفرد. ويبدو الأمر كما لو أن الأشياء الأقل شهرة والتي يعرفها عدد أقل من الناس، يمكن أن تبدو في بعض الأحيان أكثر جاذبية واستثنائية.

هل سمعت من قبل عن فندق ليس له جدران ولا سقف؟

في كانتون غراوبوندن بجبال الألب السويسرية، وعلى ارتفاع 6.463 متراً فوق مستوى سطح البحر، يوجد فندق بلا جدران ولا سقف. وتتكون غرفة الفندق المفردة من سرير مريح وطاولتين بجانب السرير ومصابيح ليلية.

ومع الهواء الجبلي النقي والمناظر الخلابة لجبال الألب، يحتضن فندق Null Stern عشاق الطبيعة بمفهومه الاستثنائي. فالفندق ليس له جدران ولا سقف، ولكنه يقدم نفس خدمات الغرف الموجودة في الفنادق الأخرى. ويوجد خادم شخصي للغرفة في كابينة قريبةٍ، يعتني بالوجبات وجميع احتياجات الضيوف.

وشعار الفندق الذي يعني "بلا نجوم" باللغة الألمانية هو: "أنت النجم الوحيد في هذا الفندق". وكان مؤسسو الفندق قد قاموا في السابق بتحويل مخبئٍ نووي إلى فندقٍ في سويسرا، وأطلقوا عليه اسم "الفندق الوحيد في العالم الذي يحمل صفر نجمة". ولا أعرف تماماً ما إذا كنت ترغب في البقاء في مخبئٍ نووي، لكني أرغب في تجربة ليلةٍ في قلب الطبيعة.

الفنادق التاريخية

ماذا عن الإقامة في قلعة من القرن التاسع عشر وسط البحر؟ هذه القلعة، التي بناها البريطانيون للدفاع عن أنفسهم ضد الفرنسيين بالقرب من جزيرة وايت، تُستخدم الآن كفندقٍ حيث لا يمكنك الإقامة فيه فحسب، بل يمكنك أيضاً المشاركة في العديد من الرياضات المائية.

فنادق الجليد

الآن، دعونا نتحدث عن الفنادق الجليدية التي يمكنك العثور عليها في عددٍ قليلٍ جداً من البلدان حول العالم، من السويد إلى ألاسكا. وللإقامة في أحد هذه الفنادق عليك السفر إلى فنلندا أو السويد أو سويسرا أو النرويج أو ألاسكا أو كندا أو أندورا أو اليابان.

ومع قلة الخيارات المتاحة، لو كان الأمر متروكاً لنا لاخترنا لابلاند التي تضم السويد والنرويج وفنلندا. وهناك، لا يمكنك تجربة الأضواء الشمالية فحسب، بل يمكنك أيضاً رؤية حيوانات الرنة والاستمتاع بأنشطةٍ مثل سباق الكارتينغ على الجليد.

وبطبيعة الحال، يجب قبل اتخاذ هذا الاختيار، أن تكون على استعدادٍ للبقاء في بيئةٍ متجمدة. وفي حين أن الفنادق المبنية من الجليد والثلج تحتوي على غرفٍ مدفّأة، إلا أنك لن تجد بشكلٍ عام نفس المستوى من الدفء والراحة كما هو الحال في فندقٍ نموذجي. وإذا كانت هذه الفكرة تخيفك، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بخدمات الفنادق الجليدية من خلال تناول الطعام في مطاعمها ومقاهيها دون المبيت.

فنادق نجوم القطب الشمالي

إذا كنت لا تستطيع تحمل برودة الفنادق الجليدية، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالأضواء الشمالية أو تساقط الثلوج بلطف من سريرك الدافئ المريح تحت السماء في الأكواخ الثلجية الزجاجية في نفس الوجهات. كما يمكنك الاستمتاع بجمال البرية، إذ يدعوك فندق Bubble Hotel في أيسلندا أو منتجع Kakslauttanen Arctic Resort في فنلندا، إلى مغامرةٍ شتويةٍ لا تُنسى. ومن خلال النوم داخل الأكواخ الثلجية، يمكنك مشاهدة النجوم والأضواء الشمالية وهي تتلألأ في سماء الليل. كذلك فإن هذه الأكواخ الزجاجية المجهزة بأسرّة دافئة ومريحة، مصممة لحمايتك من البرد الخارجي وستجعلك تشعر وكأنك منغمس في الطبيعة.

فنادق الأشجار أو Treehouse retreats

توفر العديد من الفنادق الاستثنائية الفرصة للناس للتواصل مع الطبيعة. وفي حين أن بعض الفنادق اكتسبت ميزاتٍ استثنائية بفضل التكنولوجيا، إلا أن هذه الفنادق الفريدة التي تقع في الطبيعة هي المفضلة لدينا دائماً.

وتعتبر بيوت الأشجار أحد هذه الخيارات الفريدة، ففي هذه الفنادق التي تقع في قلب الغابات، غالباً ما يتم بناء المنازل في أعالي الأشجار.

فهل تتخيل الاستيقاظ صباحاً لتجد نفسك عالياً في رؤوس الأشجار حيث زقزقة العصافير وحفيف أوراق الشجر يمكن أن تكون أجمل ساعة منبهٍ في العالم.

ويعد فندق Free Spirit Spheres، الواقع في جزيرة فانكوفر، أحد الفنادق التي يمكن أن توفر لك هذه الفرصة أيضاً حيث يضم غرفاً على هيئة كراتٍ معلّقةً في الغابات المطيرة بالجزيرة، ترتفع حوالي 5 أمتار فوق سطح الأرض.

ويعد النوم داخل هذه الكرات مع إطلالاتٍ على الغابة التي تتسلل من خلال النوافذ وزقزقة الطيور، تجربةً سلميّةً توفر لك الهدوء العميق. وترحب هذه المنازل التي تحمل اسم "Free Spirit Spheres"، بزوارها لتقدم لهم إقامةً مريحةً وسط الطبيعة.

وقد يكون هناك خيار آخر وهو فندق Treehotel، الذي يقع في غابات شمال السويد. وتتميز كل بيوت الأشجار هنا بمفهومها وتصميمها الفريد حيث يضم نماذج مختلفة من الغرف مثل غرفة UFO، المصممة مع التركيز الكامل على موضوعات الفضاء ومكعب المرآة، حيث يمكنك مشاهدة انعكاسات الغابة، إلى جانب غرف Bird's Nest، التي تشبه عش طائرٍ عملاق في مظهرها الخارجي، وهي من أكثر الغرف التي تلفت الانتباه. كذلك أخذ الفندق في الاعتبار أيضاً أولئك الذين يخافون المرتفعات مثلي، حيث تقع بعض الغرف على ارتفاعاتٍ أقل.

فنادق تحت الماء

ولعشاق المحيطات وعالم ما تحت الماء، هناك أيضاً فنادق استثنائية مبنية تحت البحر ذات قيعان زجاجية تسمح لك بمراقبة العالم تحت الماء. ويبرز منتجع كونراد المالديف رانجالي آيلاند الواقع في جزر المالديف كأحد الخيارات التي يمكن أن تقدم لك هذه التجربة الفريدة.

ويوفر هذا الفندق خدمات تناول الطعام والإقامة تحت الماء. ويمكنك الاستمتاع بعشاءٍ لذيذٍ أثناء مشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والنوم وأنت تعدُّ الحيتان وأسماك القرش.

فنادق الكثبان الرملية

يقع فندق Amangiri في صحراء يوتا بالولايات المتحدة، وهو بمثابة فندقٍ استثنائيٍ وفاخر يقع بمهارةٍ فوق الكثبان الرملية وسط الصحراء. وقد بُنيت الغرف داخل الكهوف الصخرية وهي تجمع بين التصميم الحديث والفخامة من جهة، وبين هدوء الطبيعة من جهةٍ أخرى. ويمكن أن تكون مشاهدة شروق الشمس وغروبها هنا تجربة مذهلة.

فنادق مخبأ القراصنة

في البحر الكاريبي، قبالة سواحل ترينيداد وتوباغو، تم تحويل سفينة قراصنةٍ قديمة ٍوأصيلةٍ إلى فندق. وفي هذا الفندق الساحر المزروع داخل البحر المفتوح، يمكنك السباحة في أي وقت من النهار والنوم تحت النجوم وسط المحيط ليلاً.

وفي النهاية آمل أن يكون هذا المقال مصدر إلهام لأولئك الذين يعتقدون أن الإقامة أثناء رحلاتهم لا تتعلق فقط بالنوم في السرير، وكذلك لأولئك الذين يبحثون عن تجارب فريدة من نوعها، من فنادق Null Stern بدون جدران أو أسقف إلى الفنادق الجليدية، ومن سحر الأكواخ الثلجية إلى هدوء بيوت الأشجار، ومن الفنادق تحت الماء إلى هدوء الصحراء، يمكن أن تتيح لك خيارات الإقامة الاستثنائية عبر أنحاء العالم، جمع ذكريات لا تُنسى.