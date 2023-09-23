انفاق السياح الأجانب في تركيا زاد 19 بالمئة العام الجاري

زاد إنفاق السياح الأجانب في تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، عبر بطاقاتهم المصرفية، زاد 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفق ما أعلنت شركة ماستر كارد العالمية الرائدة في قطاع المدفوعات.

جاء ذلك في بيان للشركة، السبت، حول صدور تقريرها للموسم السياحي 2023 في تركيا، للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 19 سبتمبر/ أيلول.

وتضمن التقرير أحدث المعطيات بخصوص الانفاق عبر البطاقات الصادرة من خارج البلاد التي تحمل شعاري "Mastercard" و"Maestro".

ولفت البيان إلى أن عدد البطاقات المستخدمة في المدفوعات زاد 25 بالمئة توازيا مع زيادة عدد السياح في تركيا.

وفي التفاصيل، فإن 50 بالمائة من انفاق السياح الأجانب في تركيا كان من السياح القادمين من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وهولندا.

وكان من اللافت زيادة انفاق السياح البريطانيين 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي، و بلغت نسبة انفاقهم 18 في المئة من إجمالي انفاق السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا في الأشهر التسعة.

وتم تسجيل أعلى نمو مقارنة بالعام الماضي في انفاق السياح القادمين من السعودية بنسبة 298 في المئة، حيث بلغت حصة السياح القادمين من هذا البلد في اجمالي انفاق السياح الأجانب في تركيا 4 في المئة في الفترة المذكورة.

أما أعلى إنفاق لكل بطاقة، كان في البطاقات الكويتية، بمعدل ألف و280 دولارا.