11 مليون سائحاً زاروا إسطنبول خلال 8 أشهر

استقبلت مدينة إسطنبول أكثر من 11 مليون سائح خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 2023، بحسب مصادر رسمية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، الأحد، أن عدد السياح في أغسطس/ آب الماضي ارتفع 4.9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وبلغ مليونا و747 آلفا و611 سائحاً.

وأضاف أن إجمالي عدد السياح خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بلغ 11 مليوناً و524 ألفا و246 سائحا.

وتصدر الروس قائمة السياح الأجانب بـ179 ألفا و17، ثم الألمان بـ127 ألفا و487، ثم الإيرانيون بـ101 ألفا و459، وفق بيانات الوزارة عن شهر أغسطس.

ومن بين الدول العربية، احتلت السعودية المركز الأول والعراق في المركز الثاني والكويت في المركز الثالث، بحسب وكالة الأناضول.