سعودي يفتتح مطعماً تركياً متخصصاً بوجبات الإفطار

لا شك في عالمية شهرة المطبخ التركي وتنوعه ولعل أحد الدلائل على ذلك انتشار المطاعم "التركية" حول العالم حيث يستمتع الزبائن بالأطباق التركية التي سبق أن تذوقوها في تركيا أو سمعوا عنها.

وفي المملكة السعودية، وتحديداً في مدينة ينبع على البحر الأحمر، افتتح مؤخراً مطعم تركي متخصص بوجبات الإفطار.

صاحب الفكرة والمشروع، سمير محبتي، تحدث عن الافتتاح قائلاً إنه يزور تركيا كلما سنحت له الفرصة وأنه معجب بخاصة بوجبة الفطور فيها وبغنى المائدة الصباحية.

ومن هنا، قرر أن افتتاح مطعمه التركي على أن يكون متخصصاً بوجبات الفطور، ليشارك أبناء مدينته عشقه التركي.

وأكد السيد محبتي أن المطعم حاز على إعجاب وتقدير المحيط، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المحلية.