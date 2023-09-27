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وزير السياحة التركي يشارك في افتتاح يوم السياحة العالمي في الرياض

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.09.2023 14:28
وزير السياحة التركي يشارك في مؤتمر دولي بالرياض IHA وزير السياحة التركي يشارك في مؤتمر دولي بالرياض (IHA)

شارك وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، في افتتاح مؤتمر "يوم السياحة العالمي 2023.. السياحة والاستثمارات الخضراء" في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار أرصوي في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء: "في جلسة بعنوان 'قوة السياحة: بناء الجسور' عقدت في نطاق المؤتمر، قيّمنا أهمية السياحة في تعزيز العلاقات بين الثقافات والمجتمعات، والقيمة الدولية التي تحدثها".

وتستضيف الرياض فعاليات يوم السياحة العالمي يومي 27 ـ 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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