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"شلال تورتوم" شرقي تركيا يستقطب الآلاف من عشاق الطبيعة

وكالة الأناضول للأنباء
أرضروم
نشر في 30.09.2023 15:53
آلاف الزوار يقصدون شلال تورتوم بولاية أرضروم شرقي تركيا، الذي يعد أعلى شلال متدفق في تركيا والثالث في العالم صورة: الأناضول آلاف الزوار يقصدون شلال تورتوم بولاية أرضروم شرقي تركيا، الذي يعد أعلى شلال متدفق في تركيا والثالث في العالم (صورة: الأناضول)

يجذب شلال تورتوم بولاية أرضروم شرقي تركيا آلاف الزوار المحليين والأجانب، حيث يعد أعلى شلال متدفق في البلاد، والثالث في العالم.

ويقع الشلال في منطقة "أوزون درة" على حدود شرق الأناضول وشرق البحر الأسود، وهو ثالث أعلى شلال في العالم حيث تتدفق مياهه من 48 متراً، بعد شلالات فيكتوريا في إفريقيا، وشلالات نياجرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية جمال ألماز، للأناضول، إن أرضروم تحظى بمكانة مهمة لعشاق الطبيعة، بفضل البحيرات والشلالات والجبال والهضاب ومناطق التخييم المنتشرة في الولاية.

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