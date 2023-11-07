أكثر من 13 مليون سائح زاروا مدينة إسطنبول في 9 أشهر

استقبلت مدينة إسطنبول التركية أكثر من 13.1 مليون سائح أجنبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، حيث انعكس الزخم القوي هذا العام في قطاع السياحة بشكل إيجابي على المدينة الممتدة على قارتين.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان لها، إن عدد زوار إسطنبول من الأجانب ارتفع خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 1.55 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، ليبلغ مليونا و631 ألفا و963 سائحا.

وتصدر الروس قائمة السيّاح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول في سبتمبر الماضي، وذلك بواقع 168 ألفا و925 زائرا، تلاهم الألمان بـ 119 ألفا و681، ثم الإيرانيون بـ 111 ألفا و688 سائحا.

وعلى الصعيد العربي، تصدر السياح العراقيون القائمة، تلاهم في المركز الثاني مواطنو السعودية ثم الجزائر.