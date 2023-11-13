تركيا الخامسة عالمياً ضمن الدول الأكثر استقبالاً للسياح للعام 2022

احتلت تركيا المركز الخامس عالمياً على قائمة الدول الأكثر استقبالاً للسياح العام الماضي 2022 حسب تقرير نشرته شركة Ernst & Young الدولية للرقابة والاستشارات، حول قطاع السياحة والإيواء.

وأفاد التقرير بأن تركيا استقبلت العام الفائت 51 مليون زائر، لتحل بذلك في المركز الخامس عالمياً ضمن البلدان الأكثر استقبالاً للسيّاح.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023، استقبلت تركيا 22 مليون زائر، بنمو بلغت نسبته 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأضاف التقرير أن عائدات تركيا السياحية بلغت 21.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً نمواً بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي.

في سياق متصل، حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز السابع دولياً ضمن المطارات الأكثر تنظيماً للرحلات المجدولة بين نظرائه حول العالم.

كذلك تصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر استقبالاً للسياح، حيث زارها 11 مليونا و524 سائحا في النصف الأول من 2023.