الحجوزات المبكرة تدفع آفاق السياحة في تركيا للموسم الجديد

تعمل الحجوزات المبكرة من أوروبا على تعزيز آفاق قطاع السياحة التركي قبل الموسم الجديد، مع زيادة بنسبة 20% في هذه الحجوزات مقارنة بالعام الحالي، وفقاً لممثلي القطاع.

"كان كافال أوغلو" رئيس رابطة أصحاب ومشغلي الفنادق السياحية في البحر المتوسط، قال: "الحجوزات الأولية تأتي من السوق البريطانية وتليها ألمانيا. نلاحظ زيادة بنسبة 20% في الحجوزات المبكرة مقارنة بعام 2023".

وفي مقابلة مع الإعلام المحلي، أكد كافال أوغلو على الاستدامة باعتبارها اهتماماً عالمياً في مجال السياحة، مضيفاً أن عدد الأشخاص الذين يعيشون على مسافة 4 ساعات بالطائرة بالقرب من تركيا يبلغ 800 مليون شخص.

وفي معرض إبرازه أن تركيا كانت الدولة الأولى التي أبرمت اتفاقية مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة، قال كافال أوغلو: "يعد تغير المناخ قضية خطيرة للغاية بالنسبة لنا. نحن نعلم أنه يشكل خطراً جسيماً ونريد رفع مستوى الوعي حوله".

"كمحترفين في مجال السياحة وأصحاب الفنادق، وضعنا برنامجاً لإصدار شهادات السياحة المستدامة. وجميع فنادقنا مدرجة في المرحلة الأولى من برنامج الاعتماد هذا". موضحاً أن العمل في المرحلتين الثانية والثالثة مستمر.

وأشار إلى أن العديد من الفنادق أكملت المراحل الثلاث وأصبحت مالكة لهذه الشهادة.

وقال: "لقد حصلت الآلاف من فنادقنا التي تدرك أهمية هذه القضية، على الشهادة من خلال جهود جادة".

وأضاف كافال أوغلو أيضاً إن وكالة ترويج وتنمية السياحة التركية، تستخدم معايير الاستدامة بشكل فعال في استراتيجيتها التسويقية مع تسليط الضوء على أن وزارة الثقافة والسياحة طرحت أيضاً رؤيتها للسياحة المستدامة.

ووصف أن العاملين في مجال السياحة متفهمون تماماً لهذه الرؤية، وأشار أيضاً إلى الأهداف المستقبلية للقطاع، مؤكداً على الاهتمام المتزايد للسياح من المملكة المتحدة وبولندا بالإضافة إلى السوق الرئيسية التي تتكون من الزوار من روسيا وألمانيا.

"في المستقبل القريب، لدينا هدف يتمثل في استقبال 100 مليون ضيف وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار. لقد وصلنا تقريباً إلى هدف هذا العام وهو 60 مليون سائح و56 مليار دولار. ومن خلال استضافة أكثر من 15 مليون سائح، تجاوزت أنطاليا العام القياسي 2019 في مجال السياحة".

وفي إشارة إلى أن عدد السائحين القادمين من المملكة المتحدة تجاوز المليون سائح لأول مرة العام الماضي، أشار كافال أوغلو إلى أنهم يتوقعون أن يتجاوز هذا العدد 1.5 مليون هذا العام.

"لقد أصبح السوق البولندي مصدراً هاماً، حيث تجاوز مليون سائح". وأضاف أن بولندا أصبحت سوق المصدر الرابع لنا.

وفي إطار جهودهم لضمان موسم أفضل، ذكر كافال أوغلو حضورهم في معرض السياحة الدولي 2022 الذي أقيم في لندن، حيث حصلوا على البيانات الأولى عن الأنشطة التسويقية.

وختم بالقول:"نحن بحاجة إلى ضمان استمرارية الحجوزات الأولية، ونتابع التطورات في الجغرافيا القريبة". وأكد أن السياحة العالمية بدون تركيا وأنطاليا لا يمكن تصورها.