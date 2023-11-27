"مغارة الملح" وسط تركيا مقصد سياحي وطبي وقيمة اقتصادية

تعد مغارة الملح "Tuz Mağarası" في ولاية جانقيري وسط تركيا، من أهم معالم الولاية لأهميتها الثقافية والسياحية والطبية والاقتصادية.

تبلغ مساحة المغارة 18 ألف متر مربع وعلى عمق 150 تحت سطح الأرض، وتعرف لدى سكان المنطقة باسم "مدينة الملح تحت الأرض".

ويعود سبب تسميتها بمدينة الملح لاحتوائها على احتياطات كبيرة من الملح، تسد احتياج تركيا لـ 400 عام ما يجعل منها قيمة اقتصادية، بحسب وكالة الأناضول.

وتتواصل عملية استخراج الملح من المغارة بحسب الباحثين منذ زمن الحثيين، وهنا تبرز أهميتها تاريخياً نظراً لقيمة الملح كقيمة نقدية في الحضارات القديمة.

ومن الناحية الثقافية تضم المغارة العديد من الحيوانات المحنطة والهياكل العظمية والأعمال والتحف الفنية.

وأشار رئيس بلدية جانقيري حقي أسن، في حديث لوكالة الأناضول، إلى عزمهم تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية والتعريف بالمغارة كمقصد للسياحة الطبية.

وتحمل مغارة الملح بحسب أسن المعنى الحقيقي لمصطلح "السياحة البديلة" على مستوى تركيا والعالم.

ونظمت البلدية أولى فعالياتها في المغارة عام 2019 باسم "مهرجان توزفست" (TuzFest).

وأكد أن عدد زوار المغارة بلغ 50 ألف عام 2019، والعدد في ازدياد مع مواصلتهم التعريف بالمغارة وتنظيم الفعاليات والمرافق السياحية والثقافية فيها.

وزار المغارة في مهرجان "توزفيست 2023" والذي استمر 14 يوما مليون زائر.

وقال أسن :" للملح قيمة في التاريخ، ومن أجلها اندلعت الحروب، وهي تستخدم في 14 قطاع، ونحن نعرف أهمية هذه المغارة من قيمة الملح في التاريخ، ونعمل من أجل أن تكون المغارة مركز جذب للسياح بالنسبة لولاية جانقيري"

ومن المرافق التي تنوي بلدية جانقيري إنشاءها في المغارة، مركز للاستشفاء ومكان لعرض المنتجات والمأكولات الخاصة بالولاية وقاعة مؤتمرات.

وأشار رئيس البلدية إلى أن هدفهم كان بلوغ عدد زوار المغارة مليون زائر في العام إلى أنّ هذا الهدف تحقق في فترة وجيزة، وهدفهم الحالي مليونا زائر في العام.

وقال :" للمغارة أهمية اقتصادية، نريد للملح أن يقترن باسم جانقيري. نقول ملحنا الغني بالمواد المعدنية موجود في كل مائدة. للمغارة أهمية كبيرة في تطوير مدينتنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والتعريف بها عالميا".