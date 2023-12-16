قطار الشرق الشهير في تركيا يفتتح رحلاته لموسم الشتاء

أكمل قطار الشرق السريع التاريخي في تركيا، رحلته الأولى لهذا الموسم، حيث وصل إلى شرق مدينة قارص، المحطة الأخيرة بعد رحلة استغرقت حوالي 30 ساعة.

وانطلق القطار، في رحلته الأولى لموسم شتاء 2023-2024، من محطة سكة حديد أنقرة في الساعة الخامسة مساء الاثنين متوجهاً إلى قارص.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وصل القطار إلى محطة شرق أرضروم حوالي الساعة الخامسة مساءً. بعد رحلة استغرقت أكثر من يوم واحد، وغادر قارص في رحلة العودة بعد استراحة 3 ساعات فقط.

وفي قارص، استُقبل الركاب بالورود، وقُدمت رقصات شعبية قوقازية بالتزامن مع حفلٍ موسيقي في المحطة.

واختتم حفل الترحيب بإضاءة لافتة قارص بشعلة اللهب، أمام المحطة.

وأعرب ضياء بولات والي قارص أمام الصحفيين عن سعادته هو وسكان المدينة، بالترحيب بالقطار القادم لولايتهم التي تعد "بوابة الأناضول ومدينة الحضارة والأوائل".

وأضاف الوالي: "يعتبر قطار الشرق استثماراً مهماً للغاية يزيد من قيمة العلامة التجارية لمدينة قارص لؤلؤة الشرق والتي تمثل الأراضي التي دخل فيها الأتراك لأول مرة إلى الأناضول".

وأعرب مسؤولون آخرون عن شكرهم للسكان المحليين الذين رحبوا بحرارة وحماس بالركاب في المدينة.

الشعبية والوجهات

وقد أصبح قطار الشرق السريع برحلاته الرائعة مشهوراً للغاية بعد أن بدأ الناس بمشاركة صور الرحلات السياحية والمناظر الخلابة والخدمات المميزة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل انتشار شعبية القطار السريع، كان متوسط عمر الركاب 50 عاماً، ولكن الآن أصبح طلاب الجامعات والمصورون ومصورو الفيديو ركاباً متكررين في هذه الرحلات الساحرة، حيث توفر التجربة ثروةً من المناظر الطبيعية والآفاق، خاصة خلال فصل الشتاء.

وبعد مغادرة أنقرة، يتوقف قطار الشرق السريع لفترة وجيزة في المدن الشرقية مثل كيركالي وقيصري وسيواس وأرزينجان وأرضروم، قبل أن يصل إلى قارص. ويستغرق الطريق الذي يبلغ طوله 1.300 كيلو متر ما يقرب من 32 ساعة.

أما الخطوط الأربعة الأخرى لرحلات القطارات فهي تتجه إلى بحيرة وان وكورتالان وقره إلماس والبحيرات.

وتنطلق رحلة قطار بحيرة وان من أنقرة، وتمر عبر كيركالي وقيصري وسيواس وملاطية وإلازغ وبينغول وموش، وتصل إلى شواطئ بحيرة وان في منطقة تاتفان في بتليس شرق تركيا، بعد حوالي 26 ساعة من السفر.

وإلى جانب الطبيعة الخصبة في بتليس، يمكن للمسافرين أيضاً باستخدام القطار السريع الاستمتاع بالمناظر الفريدة لجبال أرارات ونمرود وبحيرة وان، وهي منطقة ذات إمكانيات سياحية كبيرة.