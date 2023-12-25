مركز "بالاندوكان" للتزلج في أرضروم التركية يستعد للسياحة الشتوية

يستعد مركز "بالاندوكان" للتزلج في ولاية أرضروم شرقي تركيا، الذي يعدّ أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في البلاد، لاستقبال السياح من الداخل والخارج لقضاء عطلة ليلة رأس السنة الميلادية 2024.

ويقصد الآلاف من محبي التزلج مركز "بالاندوكان" سنوياً، لما يتمتع بمميزات خاصة، مثل قربه من المطار، وافتتاحه المبكر للموسم، ومساراته المنحدرة والطويلة.

ويوفر المركز متنزهاً ثلجياً، وأرجوحة عملاقة، وحبالاً للانزلاق، إلى جانب الطيران المظلي، وخيارات الرافعة البشرية، والتجديف بالإطارات، بالإضافة إلى التزلج والتزحلق على الجليد، كما يضم العديد من المسارات البديلة حيث يمكن لكل من المحترفين والمبتدئين ممارسة التزلج.

وتجاوزت سماكة الثلوج في المركز المتر، ما يسمح بممارسة التزلج لمسافة 87 كيلومترًا على 55 مساراً تتراوح أطوالها من 1 إلى 14 كيلومتراً، بحسب وكالة الأناضول.

وأنهت شركات السياحة بالمركز الاستعدادات كافة لاستقبال السائحين الذين سيختارون دخول العام الجديد بممارسة التزلج.

توقعات إشغال 100 بالمئة

وقال مدير فندق في بالاندوكان عمر أكجا إن موسم التزلج مستمر بشكل مكثف.

وأضاف أكجا، لوكالة الأناضول، أن "سماكة الثلوج بلغت مترًا واحدًا على المسارات وجميعها مفتوحة، الآن دخلنا في أجواء العام الجديد، وحجوزاتنا تأتي بشكل مكثف".

وأردف :"لقد حققنا حاليًا نسبة إشغال تتراوح بين 70 و75 بالمائة، وإذا حالفنا الحظ، فيبدو أننا سننهي الموسم الشتوي الحالي بنسبة إشغال 100 بالمئة".

وتابع : "هذا العام، سنقدم أطباقا من مطبخ ولاية أرضروم، إلى جانب أطباق مختلفة من فن الطهو".

وقال مدير الفندق:"كل موظفينا جاهزون، هناك أنشطة ترفيهية مختلفة في ليلة رأس السنة، وتوجد زلاجات بالمشاعل، وعروض بهلوانية على مسارات الثلوج على يد مدربي التزلج، وبرامج موسيقية، والكثير من وسائل الترفيه، تنتظر عشاق التزلج في بالاندوكان ليلة رأس سنة رائعة".

من جانبه، قال "بورا قنبر"، مدير فندق آخر، إنهم مثل باقي الفنادق في بالاندوكان، مستعدون لاستقبال ضيفوهم بمناسبة العام الجديد.

وأضاف :"لدينا فندقان على الجبل، لقد أكملنا كافة استعداداتنا لدخول عام 2024 من خلال إقامة احتفال بالموسيقى الحية، وعروض المشاعل لمدربي التزلج".

وأردف: "يشهد مركز بالاندوكان حاليًا أفضل تساقط للثلوج خلال السنوات العشر الماضية، ومن يختارون بالاندوكان لليلة رأس السنة الجديدة ستتاح لهم أيضًا فرصة التزلج على هذه المسارات الجميلة".

وبيّن :"بنظرة سريعة نجد أن منتجعات التزلج على الجليد في تركيا تعاني حاليًا من جفاف ثلجي مثل العام الماضي، لكن منتج بالاندوكان شهد تساقط ثلوج كثيفة هذا العام".

ليلة رأس سنة "فريدة"

من جهة أخرى قال "علي عوني" منسق سياحي، إن الضيوف سيقضون عطلة تزلج ممتعة ويغادرون المدينة بسعادة.

وأشار :"استعداداتنا جيدة، لدينا حاليًا معدل إشغال يبلغ 80 بالمائة، ونحاول زيادة هذا إلى 100 في المئة".

وأضاف :" كما هو الحال دائمًا، كانت بالاندوكان أول مكان يبدأ فيه التزلج في تركيا، ولهذا السبب نحن سعداء بهذا الوضع".

وبيّن أنه "في كل عام، نقيم فعالياتنا الترفيهية وأنشطتنا في جميع فنادقنا، ضيوفنا الذين يأتون ليلة رأس السنة الجديدة سيتزلجون ويستمتعون بليلة فريدة مع وسائل الترفيه المتنوعة".

أحد أهم مراكز التزلج في تركيا

ويعتبر بالاندوكان، أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا، ويبعد نحو 20 كلم فقط عن مطار أرضروم، ونحو 4 كلم عن مركز المدينة، التي تضم العديد من المعالم التاريخية التي تعود للعهد السلجوقي.

ويتميز منتجع بالاندوكان بسهولة الوصول إليه، ويتيح فرصة ممارسة العديد من الرياضات الشتوية بفضل مساراته الطويلة، وبنيته التحتية والتقنية، كما يوفر إقامة مريحة لزواره في فنادق 5 نجوم، لقربه من مركز المدينة.

ويضم المنتجع العديد من مسارات التزلج التي تناسب جميع المستويات من الهواة والمحترفين، وجداراً جليديا لعشاق التسلق، إضافة إلى منتزه ثلجي وأرجوحة عملاقة، وخط للانزلاق بالحبل (zipline)، فضلاً عن إمكانية ممارسة رياضة الطيران المظلي، والتجديف فوق الثلوج، وأنشطة أخرى.