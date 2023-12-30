شارع في بشيكطاش في إسطنبول ضمن أروع 33 شارعاً في العالم

في استطلاع حديث ضم آراء 20.000 مشارك، تم اختيار الشوارع الـ 33 الأكثر أناقةً وجاذبيةً في العالم

وبالرغم من أن الوجهات الواقعة في أقصى الشرق شكلت أغلبية مدن الاستطلاع، إلا أن إسطنبول المدينة الصاخبة الساحرة، تم إدراجها في القائمة أيضاً، حيث تشتهر أيقونة التقاء الغرب بالشرق بمعالمها التاريخية الرائعة، ومجموعة واسعة من الشوارع التي تجذب السياح.

وقد نال شارع واحد على وجه الخصوص المزيد من الاهتمام والترشيح من المشاركين بالاستطلاع. ويستعرض هذا المقال أجمل الشوارع في القائمة:

إسطنبول

فاز شارع "سليمان صبا" (Süleyman Seba) الجميل الذي يقع بين بشيكطاش ونيشانطاشي، والذي يستضيف أولى المباني السكنية الجماعية في إسطنبول في منطقة أكارتلر (Akaretler)، في المركز 27 في القائمة. وتم بناء الشارع المذكور في عهد السلطان عبد العزيز لكبار المسؤولين في قصر دولمة بهجة. ويشتهر الشارع بالعديد من أماكن تناول الطعام والترفيه.

مونتريال

مع الادعاءات باستضافة أجمل المقاهي والمطاعم في العالم، فليس هناك شك في أن شارع Rue Wellington Street في العاصمة الكندية يحتل الصدارة.

ملبورن

تم تصميم شارع جيرترود ليكون في قلب المدينة الأسترالية الأشهر، ولكن مع تحسن المناطق المحيطة به، فقد اكتسب الآن مكانةً بين أكثر الشوارع ازدحاماً في العالم، بالرغم من أن الطريق الذي يبلغ طوله 850 متراً يوصف باسم شارع الهدوء والسكينة.

غلاسكو

يقع طريق Great Western Road بين الشوارع التاريخية في المدينة البريطانية غلاسكو، وهو يستقطب بشكل خاص فئة الشباب من السكان.

تايبيه

يعد يونغ كانغ وهو الشارع الأكثر شهرة في تايوان، بمثابة خلفية للعديد من المشاهد الشهيرة في الأفلام. ويجذب تجار السجاد المحليون والصيدليات التقليدية وتجار المجوهرات، السياح بعروضهم الساحرة.

كوبنهاغن

يشير الدنماركيون بمودة إلى طريق Varnedamsvej باسم "باريس الصغيرة"، وقد شهد هذا الشارع انتعاشاً في السنوات الأخيرة، واكتسب شهرة بسبب مقاهيه الجديدة والزهور التي تزين أثاثه وأركانه.

أوكلاند

يُعرف شارع Karangahape أيضاً باسم K Road، وهو الشارع الأكثر جذباً للسياح في نيوزيلندا. كما يجذب الانتباه إلى مبانيه التاريخية التي تضم مختلف المنظمات والفعاليات، وقد أصبح مركزاً للأنشطة المتنوعة.

هونغ كونغ

يعد شارع تاي بينغ شان شارعاً تاريخياً في هذه المدينة العالمية، وهو أقدم شوارع هونغ كونغ وأكثرها ازدحاماً. ويقع الشارع في قلب المستوطنة الصينية الأولى بالمدينة، وقد تحول الآن إلى بيئة أكثر حداثةً ومعاصرة.

بانكوك

يمثل طريق ياوارات، الذي يعود تاريخه إلى وقت تأسيس العاصمة التايلاندية تقريباً، واحداً من أقدم الطرق في بانكوك. ويمتد الطريق بالتوازي مع منطقة الحي الصيني، ويستضيف مواقع ثقافية مثل المعابد والمراكز الصحية. كما أنه من الوجهات المفضلة لعشاق الطعام.

سان فرانسيسكو

شارع هايز، وهو نقطة محورية في مدينة سان فرانسيسكو، يأسر الزوار ليس فقط بمطاعمه ولكن بسحره المعماري أيضاً.