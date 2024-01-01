أكثر من 16 مليون سائح زاروا إسطنبول عام 2023

استقبلت مدينة إسطنبول أكثر من 16 مليون سائحاً أجنبياً العام المنصرم.

فقد جاء في معطيات مديرية الثقافة والسياحة بالمدينة، الاثنين، ارتفاع عدد السياح القادمين إلى إسطنبول خلال 11 شهرا من العام 2023، بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع المدّة نفسها من العام السابق له 2022.

وكان عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول الأشهر الـ11 الأولى من العام 2022، 14 مليون و714 ألفاً و474 سائح.

وجاء السياح الروس والألمان والإيرانيون والأمريكيون والسعوديون في مقدمة السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول.

استقبلت إسطنبول سياحاً أجانب من 195 دولة.