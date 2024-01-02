عاصمة السياحة التركية تجتذب أكثر من 15 مليون سائح أجنبي العام الماضي

اشتهرت أنطاليا بإطلالها على البحر المتوسط باسم عاصمة السياحة التركية، وقد استقبلت الولاية 15 مليون و689 ألف و258 سائحا أجنبيا العام الفائت.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، أن المدينة حطمت رقم القياسي الذي وصل الذروة آخر مرة عام 2019.

وتصدر الروس قائمة السياح الأكثر زيارة للولاية التركية، بواقع 3 ملايين و461 ألف و762، بزيادة بلغت نسبتها 14.10 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله.

وفي المركز الثاني حل السياح الألمان بـ 3 ملايين و363 ألف و510 سائحاً، أي ما يزيد بنسبة 14.10 بالمئة مقارنة بعام 2022.

أما السياح البريطانيون فقد زادت أعدادهم بنسبة 19 بالمئة ليبلغ مليون و318 ألف و215 زائراً، حيث حلوا في المركز الثالث بعد الروس والألمان.