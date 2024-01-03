إنقاذ سائح أوكراني بعد سقوطه بالقرب من قمة جبل آغري في تركيا

تحولت محاولة الصعود إلى جبل آغري في تركيا إلى محنة مروعة لسائح أوكراني، بلغت ذروتها بعملية إنقاذ مثيرة بعد سقوطه من ارتفاع شاهق بالقرب من القمة.

وواجه السائح، الذي يبدأ اسمه بالحروف D.O، حادثاً مؤسفاً أثناء تسلق جبل آغري في منطقة دوغو بيازيد التابعة لولاية آغري، ما أدى إلى إصابته بجروح دفعت إلى استجابة سريعة من فرق الإنقاذ التي قامت بإجلاء المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانطلق سائحان أجنبيان برفقة مرشد، في رحلة استكشافية إلى أعلى قمة في تركيا، حيث وصلا إلى ارتفاع هائل يبلغ 5.137 متراً.

وبالرغم من الظروف الجوية السيئة، أكملت المجموعة التسلق الشاق منتصرةً وبدأت في الهبوط. وأثناء نزوله من ارتفاع 4.900 متر بالقرب من القمة، فقد السائح الأوكراني توازنه وسقط على الأرض، وأصيب بجروح في الرأس.

ودفعت خطورة الوضع مرشد المجموعة إلى إبلاغ مركز اتصال الطوارئ 112، لتتم الاستجابة على الفور من خلال جهد تعاوني شارك فيه الدرك ومديرية الكوارث والطوارئ الإقليمية آفاد وخدمة 112 الصحية للطوارئ ونادي بازيد الرياضي لتسلق الجبال، بحشد فرقهم بسرعة إلى الموقع.

وبعد ساعات من العمل الشاق في ظل ظروف مناخية صعبة، نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء السائح المصاب من الجبل، ونقله إلى مكان آمن بالقرب من قرية توبتشاتان الصغيرة.

هذا وقد تم تقديم المساعدة الطبية الأولية في مكان الحادث قبل نقل المصاب بسرعة إلى مستشفى الدكتور يشار إريلماز دوغو بايزيد الحكومي لتلقي مزيدٍ من العلاج.