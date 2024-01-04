5 ملايين سائح زاروا كابادوكيا التركية في 2023

استقطبت معالم منطقة كابادوكيا السياحية بولاية نوشهير وسط تركيا، 4 ملايين و826 ألفا و662 سائحاً محلياً وأجنبياً خلال العام الماضي 2023، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار.

وقال والي نوشهير علي فيدان، في تصريح للصحفيين، إن 2023 كان عاماً ناجحاً بالنسبة للسياحة في كابادوكيا، معرباً عن اعتقاده بأن اهتمام السياح بالمنطقة سيستمر في الزيادة خلال عام 2024.

وأكد المسؤول التركي أن كابادوكيا لا تزال تحافظ على مكانتها كمركز جذب للسياح لجمال معالمها الجغرافية والتاريخية والثقافية الفريدة في المنطقة.

وتتميز منطقة "كابادوكيا" التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بين مواقع التراث العالمي، بطبيعتها الخلابة، وتاريخها الموغل في القدم.

كما تحفل "كابادوكيا" بالبيوت، والكنائس، التي نحتتها الشعوب القديمة في الصخر، وبقيت شاهدة على حضارة عصرها.

وتتيح المناطيد التي تحلق صباح كل يوم فوق "كابادوكيا"، فرصة الاستمتاع بمشاهدة تلك المعالم المميزة من الجو، مع شروق شمس كل يوم، ويتزايد باستمرار عدد من يركبون تلك المناطيد.