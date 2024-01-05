القصور الوطنية في تركيا تستضيف أكثر من 7 ملايين سائح عام 2023

زار أكثر من 7 ملايين سائح المعالم التاريخية التابعة لرئاسة القصور الوطنية خلال عام 2023

وبحسب إعلان الرئاسة فإن إجمالي عدد زوار القصور والأجنحة والمتاحف التابعة لرئاسة القصور الوطنية بلغ العام الماضي 7.261.241 زائراً.

وبالمقارنة مع العام السابق، الذي بلغ 6.649.163 زائراً، كانت هناك زيادة بنسبة 9% في عدد الزوار.

واستضاف قصر توبكابي أحد المعالم الأثرية الأكثر زيارة، 3.474.760 شخصاً عام 2023، بينما استقبل قصر دولمة بهجة 1.421.055 سائحاً.

كما زاد عدد زوار قصر بيلربي إلى 513.100 العام الماضي. وزار قصر "كوجوك قصر" وهو وجهة شهيرة أخرى على الجانب الأناضولي من إسطنبول، 191.105 شخصاً.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل متحف الرسم الوطني 459.835 زائراً العام الماضي، ومتحف الحضارات الإسلامية 800.000 زائر.

كذلك استضاف متحف بيكوز للزجاج والكريستال 150 ألف زائر العام الماضي.