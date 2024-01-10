ارتفاع حجوزات عطلة "نصف السنة" يعزز السياحة التركية

قال ممثل عن قطاع السياحة في تركيا، الثلاثاء، إن الاهتمام المتزايد بمنتجعات التزلج والمرافق "الحرارية"، ارتفع بنسبة 15% تقريباً قبل عطلة منتصف العام الدراسي، مقارنةً مع العام الماضي 2023.

وأوضح محمد إيشلر، نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق الأتراك، بأن المرافق أجرت الاستعدادات اللازمة لهذه الفترة، مؤكداً أن عطلة منتصف السنة التي تأتي بعد عطلة رأس السنة الجديدة، قد عززت السياحة الداخلية.

وذكر إيشلر أن جميع المرافق السياحية تقريباً، تم حجزها بالكامل خلال العام الجديد، وأن عام 2023 اختُتِم بشكل إيجابي، مشيراً إلى ارتفاع الحجوزات بنسبة 15%، قائلاً: "تحظى منتجعات التزلج والمرافق الحرارية بأكبر قدر من الاهتمام في هذه الفترة، وعطلة الفصل الدراسي لدينا تسير بشكل جيد بالفعل".

وحول الاهتمام الخاص بالأطفال أوضح إيشلر أن "الأطفال هم أهم عناصر السياحة خلال إجازة نصف العام، ونوفر لهم مناطق تعليمية خاصة وألعاب وموسيقى وفرص ترفيهية جماعية".

وأضاف: "نحن نقدم أيضاً أنشطة تعليمية وتدريبية لهم، بما في ذلك ميزات مثل حمامات السباحة الداخلية، وخاصة المنتجعات الصحية والاستشفائية والمشي والعلاج الطبيعي".

علاوةً على ذلك، أكّد إيشلر على التدفق الاستثنائي للحجوزات، خاصة في منتجعات التزلج مثل أولوداغ/بورصة وبالاندوكان/أرضروم، إلى جانب المرافق الحرارية.

وقال: "لا تزال منطقة صبانجا القريبة من إسطنبول وأولوداغ في بورصة والمرافق الحرارية في دنيزلي وأفيون قره حصار والمرافق الساحلية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، تتلقى الحجوزات لقضاء عطلة منتصف العام الدراسي".

وأشار إلى أن "قطاع السياحة سيدخل عام 2024 بازدهار على المدى المتوسط".

وأردف: "تبلغ معدلات الإشغال الحالية بشكل خاص حوالي 90% في منتجعات التزلج والمرافق الحرارية، ويبدو أنه مع اقتراب العطلة، ستزداد هذه المعدلات".

وأعرب إيشلر أيضاً عن أن السياحة التركية أكملت عام 2023 بنجاح، ويعتقد أن عام 2024 سيكون عاماً موفقاً بالتعاون بين الدولة والقطاع.

وقال: "نتوقع تجاوز أرقام عام 2023، ونتوقع أن يكون العام الأفضل على الإطلاق، ولكن فقط إذا استمر كل شيء على هذا النحو".

يذكر أن الفصل الأول من العام الدراسي سينتهي في 19 يناير/كانون الثاني، على أن تبدأ إجازة منتصف السنة في 22 يناير/كانون الثاني. ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية بدءاً من 5 فبراير/شباط.