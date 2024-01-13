الهطولات الثلجية في مركز "قار تبه" تعد بموسم تزلج جميل

انطلق موسم التزلج في مركز "قار تبه" في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، بعد أن وصلت سماكة الثلوج للمعايير المطلوبة من أجل ممارسة التزلج.

فقد وصلت سماكة الثلوج في جبل "صامانلي" إلى 105 سنتيمترات.

وتطل مضامير التزلج في مركز قار تبه على بحيرة صبنجه وخليج إزميت.

وبفضل قربها من إسطنبول وسهولة الوصول إليها، شكلت المنطقة على الدوام مقصدًا للسياح المحليين والأجانب، حيث تمتلئ الفنادق والشقق الفندقية بنسبة 99 في المئة، لاسيما في أيام العطل والأعياد.

ويشكل الطريق الممتد عبر الغابات والواصل ما بين منطقتي معشوقية وسعادية وبلدة "قار تبه" التي يبلغ ارتفاعها نحو 1600 متر فوق سطح البحر، نقطة جذب للزوار، حيث يمكنهم من القيام برحلة رائعة بين ألوان الطبيعة.

ويوفر هذه الطريق الذي يبلغ طوله 20 كيلومترًا للزوار، الاستمتاع بألوان الطبيعة التي تتدرج ما بين الأصفر والأخضر والبني، داخل الغابات.

وفي حديث للأناضول أشار مدير أحد الفندق بالمركز إرهان دوندار إلى كثافة الثلوج التي هطلت على المنطقة في الأيام الماضية.

وافتتح المركز بحسب دوندار 19 مسارًا للتزلج، قائلاً: "نتوقع تساقط الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع. الطقس جميل جدًا للتزلج. نحن على استعداد لاستضافة ضيوفنا. نحن ننتظر عشاق التزلج في قار تبه".

كما أوضح دوندار إمكانية التزلج للراغبين في قضاء يوم واحد في مركز تبه.