مركز "أولوداغ" للتزلج في بورصة التركية يستكمل استعدادته لتأمين سلامة الزوار

استكملت فرق البحث والإنقاذ التركية في ولاية بورصة، استعداداتها لتأمين الحماية اللازمة لزوار مركز أولوداغ للتزلج على مدار الساعة، خلال موسم العطلة النصفية للمدارس.

وتبدأ عطلة منتصف العام، من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري ولغاية 4 فبراير/ شباط المقبل.

ويستقبل مركز "أولوداغ" أعداداً كبيرة من الزوار المحليين والأجانب سنوياً في موسم الشتاء، فيما يحرص القائمون على المركز على توفير كافة الشروط والأجواء اللازمة للاستمتاع بالتزلج، بينما تقوم الكوادر التابعة للدرك التركي (الجندرما) بدور كبير في توفير أجواء السلامة.

وينشط عناصر فرق (الجندرما) في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق مختلفة من جبل أولوداغ الذي يضم مركز التزلج، على ارتفاع يبلغ ألفين و543 متر عن سطح البحر.

وتتنوع مهام فرق البحث والإنقاذ هذه بين إسعاف المصابين، والبحث عن المفقودين، وإنقاذ المحاصرين بين الثلوج وفي أعالي الجبل، فضلا عن الإسعافات الأولية وتوفير أجواء الأمن والسلامة للزوار.

ومنذ تأسيسها عام 1988، تنخرط فرق البحث والإنقاذ التابعة للجندرما في مئات الحالات والعمليات الخاصة بمجالها.

وتستعين هذه الكوادر خلال أدائها مهمتها، بأحدث الآلات والمركبات التي تلائم ظروف عملهم، لا سيما في الظروف الجوية الصعبة التي تتدنى فيها درجات الحرارة إلى 10 درجات دون الصفر.

كما تشارك طائرات مسيرة في حال دعت الحاجة، خلال عمليات البحث عن مفقودين في مركز التزلج.

ويستعد مركز "أولوداغ" للتزلج ومعه فرق الجندرما للبحث والإنقاذ، لاستقبال الزوار خلال العطلة الانتصافية التي تبدأ بعد أيام.

وفي هذا الإطار، تقوم هذه الفرق بمناورات مكثفة لتعزيز قدراتها والاستعداد لكافة السيناريوهات التي قد تواجههم خلال موسم التزلج.

مناورات تدريبية

ورصدت وكالة الأناضول مناورات فريق من الجندرما، لإنقاذ افترضي لمتسلق جبال مفقود خلال تجوله في جبل أولوداغ.

وفور تلقيهم البلاغ، يتوجه كوادر البحث والإنقاذ إلى آخر نقطة اتصال مع المتسلق المفقود، قبل الوصول إليه عبر تتبع آثار أقدامه.

وعند الوصول إلى المتسلق المفقود، قام فريق الإنقاذ بنقله إلى مكان آمن على متن دراجات نارية ثلجية، لتقديم الإسعافات الأولية له.

ومن أجل تسريع عمليات الإنقاذ والوصول إلى المتضررين، خصصت فرق الجندرما نقاط عدة منتشرة في مناطق مختلفة على متن جبل أولوداغ، حيث تناوب فيها فرق على مدار الساعة.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال ياسين دميرقان، قائد فريق الجندرما للبحث والإنقاذ في جبل أولوداغ، إنهم ينخرطون في كافة المهام المتعلقة بالبحث والإنقاذ، والإسعافات الأولية، والإجلاء وحفظ الأمن العام.

وأضاف أن الكوادر المذكورة لديها القدرة على مواصلة مهامها في مختلف الظروف البيئية والجوية، حيث خضع أفرادها لتدريبات لإنقاذ وإجلاء المصابين والمفقودين والعالقين سواء في الثلوج أو الفيضانات أو المغارات والكهوف.

وأشار إلى أنه ومنذ تأسيس فريق الجندرما للبحث والإنقاذ عام 1988، شارك الفريق في 16 ألف و250 عملية مختلفة.

وخلال العام الفائت 2023، تدخلت كوادر الجندرما نفسها في 384 عملية بحث وإنقاذ وإسعاف، وذلك بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وفرق وزارة الصحة.