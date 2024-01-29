"نوازل" جليدية تشكل لوحة فنية تغطي شلال "غيرلافيك" شرقي تركيا

رسمت نوازل جليدية مشاهد شتوية أخاذة إثر تجمد شلال "غيرلافيك" في ولاية أرزينجان شرقي تركيا، بشكل جزئي.

ويقع الشلال في قرية "كالاجيك" على بعد نحو 35 كيلومترا من مركز مدينة أرزينجان.

ويتكون شلال غيرلافيك من اندماج 9 ينابيع ويجذب عشاق الطبيعة والتصوير في مختلف الفصول.

وبسبب الثلوج والبرد القارس في الشتاء تتشكل نوازل جليدية مع تجمد قسم كبير من مياه الشلال وتضفي جمالا مميزا للمكان.

وقال الزائر أورهان جوشقون، لوكالة الأناضول، إنه جاء مع أقربائه من ولاية قهرمان مرعش لزيارة الشلال.

وأكد جوشقون أن شلال غيرلافيك مكان رائع يستحق الزيارة، ويبعث على الراحة النفسية.