أكاذيب وافتراءات جديدة من الإعلام الإماراتي ضد تركيا

واصلت وسائل إعلام إماراتية نشر أكاذيب وأخبار مختلقة ضد تركيا ضمن حملة واسعة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها تستهدف تركيا والإضرار بها سياسياً واقتصادياً.

والخميس، نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" التي تبث من أبو ظبي وتمول من قبل الدولة أكاذيب ضد تركيا شملت اتهامها بتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي.

واستضافت القناة في برنامج إخباري مساء الخميس، المحلل السياسي اللبناني "محمد نور الدين" المعروف بعدائه الدائم لتركيا.

وأطلق نور الدين المعروف بقربه من إيران وحزب الله اللبناني أكاذيب وادعاءات مختلقة ضد تركيا شملت اتهامها بدعم تنظيم داعش الإرهابي، وهو الاتهام الذي طالما ردده الإعلام الإماراتي بشكل ممنهج.

وخلال السنوات الماضية، خاضت تركيا حرباً واسعةً على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وأطلق الجيش التركي عملية درع الفرات التي استشهد فيها 70 جندياً تركيا وتمكنت من تطهير الحدود السورية مع تركيا ومدن جرابلس ودابق والباب وغيرها من مسلحي التنظيم الإرهابي وتحييد الآلاف من عناصره.

وتصادف اليوم ذكرى أصعب المعارك التي خاضها الجيش التركي ضد تنظيم داعش الإرهابي في "قلعة المستشفى" بمدينة الباب السورية حيث استشهد 16 جندياً من الجيش التركي في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وتقوم قوات الأمن التركية بحملات واسعة ضد المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش داخل تركيا، وقامت خلال السنوات الماضية باعتقال وترحيل آلاف المشتبه فيهم إلى بلادهم، كان آخرهم زوجان فرنسيان، الأربعاء.

وصعد الإعلام الإماراتي والممول من أبو ظبي خلال الأيام الماضية من هجومه على تركيا عقب رد أنقرة القوي على قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة نشر تغريدة تهاجم تركيا والدولة العثمانية والرئيس أردوغان.

كما تزامن هجوم الإمارات على تركيا مع استدعاء وزارة الخارجية التركية للقائم بأعمال السفارة الإماراتية في أنقرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة اعتراضاً على تصرف الوزير الإماراتي.